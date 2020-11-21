Соседи рассказали о странностях похитителя ребенка под Владимиром
© СК РФЗадержанный по подозрению в удержании ребенка во Владимирской области. Кадр видео
© СК РФ
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Знакомые предполагаемого похитителя семилетнего мальчика во Владимирской области рассказали в эфире телеканала "Звезда", что мужчина был "немного странным".
Ранее сообщалось, что ребенок пропал в поселке Горки Камешковского района 28 сентября: он вышел из автобуса, на котором возвращался из школы, но дома не появился. Спустя полтора месяца мальчика нашли живым. По подозрению в его похищении задержали 26-летнего жителя деревни Макариха. По версии следствия, молодой человек держал ребенка у себя дома.
"Молодой парень, маленько чудноватый, нам показалось. Одиночка", — охарактеризовала подозреваемого соседка.
Собеседники отметили, что не были знакомы с мужчиной, однако обратили внимание на особенности в его поведении. Они участвовали в поисках мальчика, и даже не могли представить, что он находится в соседнем доме.
"Но странность какая: у него все время ночами горел свет, особенно последние два месяца", — пояснили местные жители.
Соседи уточнили, что мужчина переехал в поселок из Суздаля.
Мальчика передали родителям. По словам регионального детского омбудсмена Геннадия Прохорычева, он чувствует себя нормально.