https://ria.ru/20201121/pokhititel-1585626893.html

Соседи рассказали о странностях похитителя ребенка под Владимиром

Соседи рассказали о странностях похитителя ребенка под Владимиром

Знакомые предполагаемого похитителя семилетнего мальчика во Владимирской области рассказали в эфире телеканала "Звезда", что мужчина был "немного странным". РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T01:19

2020-11-21T01:19

2020-11-21T01:19

россия

владимирская область

суздаль

камешковский район

происшествия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Знакомые предполагаемого похитителя семилетнего мальчика во Владимирской области рассказали в эфире телеканала "Звезда", что мужчина был "немного странным".Ранее сообщалось, что ребенок пропал в поселке Горки Камешковского района 28 сентября: он вышел из автобуса, на котором возвращался из школы, но дома не появился. Спустя полтора месяца мальчика нашли живым. По подозрению в его похищении задержали 26-летнего жителя деревни Макариха. По версии следствия, молодой человек держал ребенка у себя дома.Собеседники отметили, что не были знакомы с мужчиной, однако обратили внимание на особенности в его поведении. Они участвовали в поисках мальчика, и даже не могли представить, что он находится в соседнем доме.Соседи уточнили, что мужчина переехал в поселок из Суздаля.Мальчика передали родителям. По словам регионального детского омбудсмена Геннадия Прохорычева, он чувствует себя нормально.

https://ria.ru/20201120/pokhititel-1585488425.html

россия

владимирская область

суздаль

камешковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимирская область, суздаль, камешковский район, происшествия