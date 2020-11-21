Пасмурное затишье перед новой снежной атакой ожидает москвичей в субботу

"Сегодня у нас относительное пасмурное затишье, Москва будет находиться на стыке противостояния высотного атлантического циклона и его извечного барического антипода - азиатского антициклона. Сохранится пасмурная погода, обойдется без существенных осадков, ветер южный, 2-7 метров в секунду. В Москве 0…+2, в Подмосковье -2…+3. В Подмосковье еще местами на юге, юго-востоке будет очень небольшой снег", - рассказал Тишковец.