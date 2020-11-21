https://ria.ru/20201121/pogoda-1585641571.html
Пасмурное затишье перед новой снежной атакой ожидает москвичей в субботу
Пасмурное затишье перед новой снежной атакой ожидает москвичей в субботу
Пасмурное затишье перед снежным циклоном в воскресенье ожидает москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T09:54
2020-11-21T09:54
2020-11-21T09:54
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пасмурное затишье перед снежным циклоном в воскресенье ожидает москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба."То есть такое затишье перед очередной атакой снежного циклона в воскресенье", - заключил синоптик.
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погода, евгений тишковец, москва, общество