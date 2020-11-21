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Пасмурное затишье перед новой снежной атакой ожидает москвичей в субботу
Пасмурное затишье перед новой снежной атакой ожидает москвичей в субботу
Пасмурное затишье перед снежным циклоном в воскресенье ожидает москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T09:54
2020-11-21T09:54
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пасмурное затишье перед снежным циклоном в воскресенье ожидает москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба."То есть такое затишье перед очередной атакой снежного циклона в воскресенье", - заключил синоптик.
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погода, евгений тишковец, москва, общество

Пасмурное затишье перед новой снежной атакой ожидает москвичей в субботу

09:54 21.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина катается на велосипеде на Поклонной горе
Мужчина катается на велосипеде на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пасмурное затишье перед снежным циклоном в воскресенье ожидает москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня у нас относительное пасмурное затишье, Москва будет находиться на стыке противостояния высотного атлантического циклона и его извечного барического антипода - азиатского антициклона. Сохранится пасмурная погода, обойдется без существенных осадков, ветер южный, 2-7 метров в секунду. В Москве 0…+2, в Подмосковье -2…+3. В Подмосковье еще местами на юге, юго-востоке будет очень небольшой снег", - рассказал Тишковец.
По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба.
"То есть такое затишье перед очередной атакой снежного циклона в воскресенье", - заключил синоптик.
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