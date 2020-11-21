https://ria.ru/20201121/plan-1585713319.html

В Киеве рассказали о плане "Б" Зеленского по Донбассу

В Киеве рассказали о плане "Б" Зеленского по Донбассу

Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью "ТСН" рассказал о плане "Б" президента... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T19:52

2020-11-21T19:52

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КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью "ТСН" рассказал о плане "Б" президента Владимира Зеленского по Донбассу.Он подчеркнул, что говорит об этом неофициально, как частное лицо.Ранее Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.В свою очередь, глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного документа.Полпред России в контактной группе Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созывом очередного саммита "нормандского формата".

https://ria.ru/20201120/reintegratsiya-1585529136.html

https://ria.ru/20201114/zelenskiy-1584665805.html

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смм обсе, донбасс, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире