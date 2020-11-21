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В Киеве рассказали о плане "Б" Зеленского по Донбассу
В Киеве рассказали о плане "Б" Зеленского по Донбассу
Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью "ТСН" рассказал о плане "Б" президента... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T19:52
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смм обсе
донбасс
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью "ТСН" рассказал о плане "Б" президента Владимира Зеленского по Донбассу.Он подчеркнул, что говорит об этом неофициально, как частное лицо.Ранее Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.В свою очередь, глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного документа.Полпред России в контактной группе Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созывом очередного саммита "нормандского формата".
https://ria.ru/20201120/reintegratsiya-1585529136.html
https://ria.ru/20201114/zelenskiy-1584665805.html
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смм обсе, донбасс, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире

В Киеве рассказали о плане "Б" Зеленского по Донбассу

19:52 21.11.2020 (обновлено: 23:11 21.11.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью "ТСН" рассказал о плане "Б" президента Владимира Зеленского по Донбассу.
Он подчеркнул, что говорит об этом неофициально, как частное лицо.

"Он (план "Б". — Прим. ред.) дискутируется в кулуарах. И ключевое слово там — миротворцы. От плана Порошенко ничем не отличается. Только ходит такая легенда в кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации, и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММОБСЕ — это мощный элемент контроля".

Алексей Арестович
Ранее Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.
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В свою очередь, глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного документа.
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созывом очередного саммита "нормандского формата".
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