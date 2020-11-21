В Киеве рассказали о плане "Б" Зеленского по Донбассу
19:52 21.11.2020 (обновлено: 23:11 21.11.2020)
КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью "ТСН" рассказал о плане "Б" президента Владимира Зеленского по Донбассу.
Он подчеркнул, что говорит об этом неофициально, как частное лицо.
"Он (план "Б". — Прим. ред.) дискутируется в кулуарах. И ключевое слово там — миротворцы. От плана Порошенко ничем не отличается. Только ходит такая легенда в кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации, и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММОБСЕ — это мощный элемент контроля".
Ранее Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.
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В свою очередь, глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного документа.
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созывом очередного саммита "нормандского формата".
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