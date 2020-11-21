https://ria.ru/20201121/pechen-1585708997.html

Названы опасные для печени продукты

Названы опасные для печени продукты

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал продукты, которые могут нанести вред печени. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T19:15

2020-11-21T19:15

2020-11-21T19:15

александр мясников (врач)

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал продукты, которые могут нанести вред печени."Вы удивитесь: 200 граммов водки в неделю уже губительны для мужской печени. И 140 граммов женщине — уже прямой печеночный яд", — заявил он.При этом, по словам Мясникова, цирроз печени можно не только "напить", но и "наесть"."Вот эти ваши сладкие булочки, вот эти ваши пельмени, котлеты, колбаса и так далее — все ведет к жировой инфильтрации печени и ведет к неалкогольному стеатогепатозу", — подчеркнул врач.Он напомнил, что ежегодно от гепатитов B и C умирает около 1,2 миллиона человек.Мясников также призвал зрителей делать прививку от гепатита B. Врач также подчеркнул, что гепатит C сейчас можно вылечить.Он предостерег россиян от переедания и добавил, что печеночная недостаточность вызывает очень долгую и мучительную смерть, когда пациенты страдают от тяжелого кровотечения, рвут и потеют кровью.

https://ria.ru/20201121/eda-1585690090.html

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александр мясников (врач), россия, здоровье, общество