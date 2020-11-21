https://ria.ru/20201121/pashinyan-1585664126.html

Пашинян рассказал о важности укрепления связей с Россией

Пашинян рассказал о важности укрепления связей с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с членами межведомственной делегации РФ заявил о намерении Еревана укреплять связи с Россией. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T13:24

2020-11-21T13:24

2020-11-21T13:25

россия

никол пашинян

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585651383_0:0:1846:1039_1400x0_80_0_0_736a4c71f38d1364942322bae240fdb7.jpg

ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с членами межведомственной делегации РФ заявил о намерении Еревана укреплять связи с Россией.В субботу в Армению прибыла российская межведомственная делегация."Уважаемые коллеги, сердечно приветствую вас в Ереване. Хочу подчеркнуть, что мы высоко ценим ваше присутствие в нашей стране. Для нас очень важно не только продолжать, но и, учитывая специфику нынешней ситуации, укреплять наши связи, сотрудничество, преодолеть ситуацию, которая сложилась в нашей стране, в регионе в целом", - процитировали слова Пашиняна в пресс-службе кабмина.Он поблагодарил российских коллег за поддержку не только в период "военного кризиса", но и в контексте борьбы с коронавирусом. "Я думаю, что все мы почувствовали поддержку Российской Федерации в этот период, особенно в последние месяцы, традиционные дружеские и союзнические отношения между нашими странами", - приводит пресс-служба слова Пашиняна.По его словам, у двух стран достаточно большая повестка. "Уверен, что мы придем к решению довольно большого объема вопросов, не только текущих, но и стратегических, потому что военно-политическая ситуация в нашем регионе изменилась с учетом известных обстоятельств и событий. Думаю, нам необходимо переосмыслить наше стратегическое видение в контексте ближайшего и стратегического будущего. В этом плане у нас есть общие взгляды, программы, и нам необходимо их прояснить в ходе сегодняшних переговоров", - отметил Пашинян.

https://ria.ru/20201121/pashinyan-1585643312.html

россия

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, ереван, армения, в мире