https://ria.ru/20201121/pashinyan-1585664126.html
Пашинян рассказал о важности укрепления связей с Россией
Пашинян рассказал о важности укрепления связей с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с членами межведомственной делегации РФ заявил о намерении Еревана укреплять связи с Россией. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T13:24
2020-11-21T13:24
2020-11-21T13:25
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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с членами межведомственной делегации РФ заявил о намерении Еревана укреплять связи с Россией.В субботу в Армению прибыла российская межведомственная делегация."Уважаемые коллеги, сердечно приветствую вас в Ереване. Хочу подчеркнуть, что мы высоко ценим ваше присутствие в нашей стране. Для нас очень важно не только продолжать, но и, учитывая специфику нынешней ситуации, укреплять наши связи, сотрудничество, преодолеть ситуацию, которая сложилась в нашей стране, в регионе в целом", - процитировали слова Пашиняна в пресс-службе кабмина.Он поблагодарил российских коллег за поддержку не только в период "военного кризиса", но и в контексте борьбы с коронавирусом. "Я думаю, что все мы почувствовали поддержку Российской Федерации в этот период, особенно в последние месяцы, традиционные дружеские и союзнические отношения между нашими странами", - приводит пресс-служба слова Пашиняна.По его словам, у двух стран достаточно большая повестка. "Уверен, что мы придем к решению довольно большого объема вопросов, не только текущих, но и стратегических, потому что военно-политическая ситуация в нашем регионе изменилась с учетом известных обстоятельств и событий. Думаю, нам необходимо переосмыслить наше стратегическое видение в контексте ближайшего и стратегического будущего. В этом плане у нас есть общие взгляды, программы, и нам необходимо их прояснить в ходе сегодняшних переговоров", - отметил Пашинян.
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россия, никол пашинян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
на встрече с членами межведомственной делегации РФ заявил о намерении Еревана
укреплять связи с Россией.
В субботу в Армению прибыла российская межведомственная делегация.
"Уважаемые коллеги, сердечно приветствую вас в Ереване. Хочу подчеркнуть, что мы высоко ценим ваше присутствие в нашей стране. Для нас очень важно не только продолжать, но и, учитывая специфику нынешней ситуации, укреплять наши связи, сотрудничество, преодолеть ситуацию, которая сложилась в нашей стране, в регионе в целом", - процитировали слова Пашиняна в пресс-службе кабмина.
Он поблагодарил российских коллег за поддержку не только в период "военного кризиса", но и в контексте борьбы с коронавирусом. "Я думаю, что все мы почувствовали поддержку Российской Федерации
в этот период, особенно в последние месяцы, традиционные дружеские и союзнические отношения между нашими странами", - приводит пресс-служба слова Пашиняна.
По его словам, у двух стран достаточно большая повестка. "Уверен, что мы придем к решению довольно большого объема вопросов, не только текущих, но и стратегических, потому что военно-политическая ситуация в нашем регионе изменилась с учетом известных обстоятельств и событий. Думаю, нам необходимо переосмыслить наше стратегическое видение в контексте ближайшего и стратегического будущего. В этом плане у нас есть общие взгляды, программы, и нам необходимо их прояснить в ходе сегодняшних переговоров", - отметил Пашинян.