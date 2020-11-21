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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201121/pashinyan-1585642123.html
Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Карабахе
Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя коллективу минобороны нового главу ведомства Вагаршака Арутюняна, заявил о необходимости реформы армии и ВС... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T10:01
2020-11-21T10:01
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
давид тоноян
вагаршак арутюнян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя коллективу минобороны нового главу ведомства Вагаршака Арутюняна, заявил о необходимости реформы армии и ВС после эскалации конфликта в Карабахе, сообщили в пресс-службе камбина.Пашинян отметил, что "очень важно, не нарушая здоровые традиции в армии и ВС, выстроить новую логику, новую тактику и стратегию" для успешной деятельности вооруженных сил.В сообщении отмечается, что новый министр обороны выразил надежду на разработку в кратчайшие сроки пакета реформ.Арутюнян был назначен главой оборонного ведомства 20 ноября. На этом посту он сменил Давида Тонояна.
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никол пашинян, давид тоноян, вагаршак арутюнян, армения, в мире

Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Карабахе

10:01 21.11.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя коллективу минобороны нового главу ведомства Вагаршака Арутюняна, заявил о необходимости реформы армии и ВС после эскалации конфликта в Карабахе, сообщили в пресс-службе камбина.
"Мы должны серьезно проанализировать случившееся, понять, где и почему ошиблись, что нужно, чтобы извлечь уроки из этих ошибок. И в целом, очевидно, что мы стоим перед необходимостью реформирования армии и вооруженных сил", - процитировали слова премьера в пресс-службе.
Пашинян отметил, что "очень важно, не нарушая здоровые традиции в армии и ВС, выстроить новую логику, новую тактику и стратегию" для успешной деятельности вооруженных сил.
В сообщении отмечается, что новый министр обороны выразил надежду на разработку в кратчайшие сроки пакета реформ.
Арутюнян был назначен главой оборонного ведомства 20 ноября. На этом посту он сменил Давида Тонояна.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянДавид ТоноянВагаршак АрутюнянАрменияВ мире
 
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