https://ria.ru/20201121/pashinyan-1585642123.html

Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Карабахе

Пашинян заявил о необходимости реформы армии после событий в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя коллективу минобороны нового главу ведомства Вагаршака Арутюняна, заявил о необходимости реформы армии и ВС... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T10:01

2020-11-21T10:01

2020-11-21T10:01

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

давид тоноян

вагаршак арутюнян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя коллективу минобороны нового главу ведомства Вагаршака Арутюняна, заявил о необходимости реформы армии и ВС после эскалации конфликта в Карабахе, сообщили в пресс-службе камбина.Пашинян отметил, что "очень важно, не нарушая здоровые традиции в армии и ВС, выстроить новую логику, новую тактику и стратегию" для успешной деятельности вооруженных сил.В сообщении отмечается, что новый министр обороны выразил надежду на разработку в кратчайшие сроки пакета реформ.Арутюнян был назначен главой оборонного ведомства 20 ноября. На этом посту он сменил Давида Тонояна.

https://ria.ru/20201120/ogranicheniya-1585605785.html

армения

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никол пашинян, давид тоноян, вагаршак арутюнян, армения, в мире