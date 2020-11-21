https://ria.ru/20201121/parizh-1585720844.html

В Париже полиция призвала демонстрантов разойтись

В Париже полиция призвала демонстрантов разойтись

Правоохранительные органы требует участников акции протеста покинуть площадь Трокадеро в Париже, указывая на то, что время манифестации истекло. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T20:58

2020-11-21T20:58

2020-11-21T22:56

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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы требует участников акции протеста покинуть площадь Трокадеро в Париже, указывая на то, что время манифестации истекло.Ранее полиция неоднократно использовала водомет против демонстрантов, которые забрасывали полицейских камнями и выкрикивали оскорбительные кричали. Затем силы правопорядка начали оттеснять протестующих, в громкоговоритель призывали толпу разойтись.Некоторые демонстранты сидели на тротуаре. Переодически участники протеста скандировали слово "свобода".В пятницу Нацсобрание Франции поддержало в первом чтении вызвавшую широкий общественный резонанс статью 24 законопроекта "О глобальной безопасности", которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". В поправке, которые были внесены в эту статью, уточняется, что эта мера не может ущемлять право на информирование.Эта статья вызывает резкую критику в журналистском сообществе. Журналисты опасаются, что в случае принятия законопроекта эта статья нанесет ущерб свободе слова, и представители СМИ, граждане не смогут свободно осуществлять съемку работы сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве заверяют, что документ гарантирует право осуществлять съемку действий правоохранительных органов в ходе манифестаций.

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, париж, в мире