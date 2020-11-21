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В Якутске рассказали о состоянии отравившихся антисептиком людей
В Якутске рассказали о состоянии отравившихся антисептиком людей
Врачи в Якутске продолжают бороться за жизни мужчины и женщины, отравившихся антисептиком в Таттинском районе, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили РИА... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:36
2020-11-21T16:36
республика саха (якутия)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 21 ноя – РИА Новости. Врачи в Якутске продолжают бороться за жизни мужчины и женщины, отравившихся антисептиком в Таттинском районе, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили РИА Новости в минздраве республики.Ранее сообщалось, что семеро жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик, отравление получили девять человек. По информации регионального управления Роспотребнадзора, 18 ноября в магазине "Баай Ас" они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь. Остаток антисептика изъят для экспертизы и доставлен в Якутск."Состояние двоих жителей Таттинского улуса - 48-летней женщины и 32-летнего мужчины, которые 20 ноября были доставлены в Якутск санавиацией - крайне тяжелое, они находятся на аппарате ИВЛ. Врачи и медики республиканской больницы №2 - Центра экстренной медицинской помощи продолжают бороться за их жизни", - информируют в минздраве.По факту смертей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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республика саха (якутия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), якутск, происшествия

В Якутске рассказали о состоянии отравившихся антисептиком людей

16:36 21.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 21 ноя – РИА Новости. Врачи в Якутске продолжают бороться за жизни мужчины и женщины, отравившихся антисептиком в Таттинском районе, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
Ранее сообщалось, что семеро жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик, отравление получили девять человек. По информации регионального управления Роспотребнадзора, 18 ноября в магазине "Баай Ас" они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь. Остаток антисептика изъят для экспертизы и доставлен в Якутск.
"Состояние двоих жителей Таттинского улуса - 48-летней женщины и 32-летнего мужчины, которые 20 ноября были доставлены в Якутск санавиацией - крайне тяжелое, они находятся на аппарате ИВЛ. Врачи и медики республиканской больницы №2 - Центра экстренной медицинской помощи продолжают бороться за их жизни", - информируют в минздраве.
По факту смертей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Сотрудник СК Белоруссии проводит проверку в школе Минска, где произошло массовое отравление - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
Вчера, 09:41
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Республика Саха (Якутия)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯкутскПроисшествия
 
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