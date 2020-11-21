https://ria.ru/20201121/otravlenie-1585688652.html

В Якутске рассказали о состоянии отравившихся антисептиком людей

В Якутске рассказали о состоянии отравившихся антисептиком людей

Врачи в Якутске продолжают бороться за жизни мужчины и женщины, отравившихся антисептиком в Таттинском районе, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили РИА... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:36

2020-11-21T16:36

2020-11-21T16:36

республика саха (якутия)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 21 ноя – РИА Новости. Врачи в Якутске продолжают бороться за жизни мужчины и женщины, отравившихся антисептиком в Таттинском районе, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили РИА Новости в минздраве республики.Ранее сообщалось, что семеро жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик, отравление получили девять человек. По информации регионального управления Роспотребнадзора, 18 ноября в магазине "Баай Ас" они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь. Остаток антисептика изъят для экспертизы и доставлен в Якутск."Состояние двоих жителей Таттинского улуса - 48-летней женщины и 32-летнего мужчины, которые 20 ноября были доставлены в Якутск санавиацией - крайне тяжелое, они находятся на аппарате ИВЛ. Врачи и медики республиканской больницы №2 - Центра экстренной медицинской помощи продолжают бороться за их жизни", - информируют в минздраве.По факту смертей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

https://ria.ru/20201121/otravlenie-1585640200.html

республика саха (якутия)

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), якутск, происшествия