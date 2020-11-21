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В Махачкале выпало 153% месячной нормы осадков
В Махачкале выпало 153% месячной нормы осадков
Шестьдесят миллиметров осадков выпало в Махачкале во время проливных дождей с 15 ноября по утро субботы, что составляет 153% месячной нормы, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T15:51
2020-11-21T15:51
юнеско
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 21 ноя - РИА Новости. Шестьдесят миллиметров осадков выпало в Махачкале во время проливных дождей с 15 ноября по утро субботы, что составляет 153% месячной нормы, сообщил РИА Новости руководитель Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев.Он добавил, что резкого похолодания в регионе не ожидается: пока сохранится ночная температура плюс 2-4 градуса и дневная - плюс 6-8 градусов. В горах к концу недели в ночное время температура опустится до минус 5 градусов.Обильные осадки стали причиной подтопления нескольких улиц в Махачкале. В результате дождя также были затоплены дворы и подвалы частных домов в столице.Из-за непогоды более 100 тысяч жителей Дагестана остались в понедельник без электроснабжения.Также из-за неблагоприятных погодных условий была разрушена часть памятника ЮНЕСКО – стены Дербентской крепости возле ворот Орта-Капы. Жертв и пострадавших нет.
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юнеско, махачкала, происшествия

В Махачкале выпало 153% месячной нормы осадков

15:51 21.11.2020
 
© Фото : ГУ МЧС по Республике ДагестанПоследствия ливней в Махачкале, Дагестан
Последствия ливней в Махачкале, Дагестан - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : ГУ МЧС по Республике Дагестан
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МАХАЧКАЛА, 21 ноя - РИА Новости. Шестьдесят миллиметров осадков выпало в Махачкале во время проливных дождей с 15 ноября по утро субботы, что составляет 153% месячной нормы, сообщил РИА Новости руководитель Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев.
"С 15 ноября по утро 21 ноября во всем Дагестане идут проливные дожди, но больше всего осадков пришлось на столицу региона. В Махачкале выпало 60 миллиметров осадков, это составляет 153% месячной нормы. Такая погода в Махачкале продлится до 22-23 ноября", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что резкого похолодания в регионе не ожидается: пока сохранится ночная температура плюс 2-4 градуса и дневная - плюс 6-8 градусов. В горах к концу недели в ночное время температура опустится до минус 5 градусов.
Обильные осадки стали причиной подтопления нескольких улиц в Махачкале. В результате дождя также были затоплены дворы и подвалы частных домов в столице.
Из-за непогоды более 100 тысяч жителей Дагестана остались в понедельник без электроснабжения.
Также из-за неблагоприятных погодных условий была разрушена часть памятника ЮНЕСКО – стены Дербентской крепости возле ворот Орта-Капы. Жертв и пострадавших нет.
 
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