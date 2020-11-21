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В Махачкале выпало 153% месячной нормы осадков

В Махачкале выпало 153% месячной нормы осадков

Шестьдесят миллиметров осадков выпало в Махачкале во время проливных дождей с 15 ноября по утро субботы, что составляет 153% месячной нормы, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T15:51

2020-11-21T15:51

2020-11-21T15:51

юнеско

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 21 ноя - РИА Новости. Шестьдесят миллиметров осадков выпало в Махачкале во время проливных дождей с 15 ноября по утро субботы, что составляет 153% месячной нормы, сообщил РИА Новости руководитель Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев.Он добавил, что резкого похолодания в регионе не ожидается: пока сохранится ночная температура плюс 2-4 градуса и дневная - плюс 6-8 градусов. В горах к концу недели в ночное время температура опустится до минус 5 градусов.Обильные осадки стали причиной подтопления нескольких улиц в Махачкале. В результате дождя также были затоплены дворы и подвалы частных домов в столице.Из-за непогоды более 100 тысяч жителей Дагестана остались в понедельник без электроснабжения.Также из-за неблагоприятных погодных условий была разрушена часть памятника ЮНЕСКО – стены Дербентской крепости возле ворот Орта-Капы. Жертв и пострадавших нет.

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юнеско, махачкала, происшествия