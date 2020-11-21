https://ria.ru/20201121/nomera-1585625668.html

Специалист назвал способ узнать владельца номера телефона через интернет

Специалист назвал способ узнать владельца номера телефона через интернет

Возможностей для этого немало – начиная от периодически случающейся утечки данных и до обширного спектра личных данных, которые пользователи сами указывают о... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T02:23

2020-11-21T02:23

2020-11-21T08:15

антон куканов

россия

роскачество

смартфоны

технологии

общество

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Назван способ узнать владельца номера телефона через интернет

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Возможностей для этого немало – начиная от периодически случающейся утечки данных и до обширного спектра личных данных, которые пользователи сами указывают о себе в соцсетях и на сайтах. Среди них нередко бывает номер телефона, по которому можно узнать другую информацию: ФИО жертвы и даже ее паспортные данные, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Если информация в соцсетях находится в свободном доступе, каждый может выяснить ваши персональные данные вплоть до места жительства, узнать, где вы работаете или учитесь, кто ваши друзья, чем вы интересуетесь, и даже маршрут ваших ежедневных поездок. Это могут использовать аферисты в неблаговидных целях, пояснил эксперт. Для того, чтобы усложнить им жизнь, следует разделять номера телефонов для важных и не очень важных аккаунтов. Банковские приложения, к примеру, не должны быть привязаны к общедоступному номеру, который вы оставляете на сайтах, тем более, с другими личными данными. Для спам-рассылок и онлайн-покупок используйте виртуальный номер.Ваше фото и личную информацию в мессенджерах лучше убрать из всеобщего обозрения, а поиск аккаунта в соцсетях по номеру телефона – вовсе запретить. Всегда следует использовать двухфакторную аутентификацию и сложные пароли, заключил Куканов.

https://ria.ru/20201115/aferisty-1584670961.html

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антон куканов, россия, роскачество, смартфоны, технологии, общество