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Специалист назвал способ узнать владельца номера телефона через интернет
Специалист назвал способ узнать владельца номера телефона через интернет
Возможностей для этого немало – начиная от периодически случающейся утечки данных и до обширного спектра личных данных, которые пользователи сами указывают о... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T02:23
2020-11-21T08:15
антон куканов
россия
роскачество
смартфоны
технологии
общество
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Назван способ узнать владельца номера телефона через интернет
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Возможностей для этого немало – начиная от периодически случающейся утечки данных и до обширного спектра личных данных, которые пользователи сами указывают о себе в соцсетях и на сайтах. Среди них нередко бывает номер телефона, по которому можно узнать другую информацию: ФИО жертвы и даже ее паспортные данные, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Если информация в соцсетях находится в свободном доступе, каждый может выяснить ваши персональные данные вплоть до места жительства, узнать, где вы работаете или учитесь, кто ваши друзья, чем вы интересуетесь, и даже маршрут ваших ежедневных поездок. Это могут использовать аферисты в неблаговидных целях, пояснил эксперт. Для того, чтобы усложнить им жизнь, следует разделять номера телефонов для важных и не очень важных аккаунтов. Банковские приложения, к примеру, не должны быть привязаны к общедоступному номеру, который вы оставляете на сайтах, тем более, с другими личными данными. Для спам-рассылок и онлайн-покупок используйте виртуальный номер.Ваше фото и личную информацию в мессенджерах лучше убрать из всеобщего обозрения, а поиск аккаунта в соцсетях по номеру телефона – вовсе запретить. Всегда следует использовать двухфакторную аутентификацию и сложные пароли, заключил Куканов.
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антон куканов, россия, роскачество, смартфоны, технологии, общество

Специалист назвал способ узнать владельца номера телефона через интернет

02:23 21.11.2020 (обновлено: 08:15 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Возможностей для этого немало – начиная от периодически случающейся утечки данных и до обширного спектра личных данных, которые пользователи сами указывают о себе в соцсетях и на сайтах. Среди них нередко бывает номер телефона, по которому можно узнать другую информацию: ФИО жертвы и даже ее паспортные данные, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
"Найти сведения о пользователе могут помочь и мессенджеры, а также страницы в соцсетях. Это возможно благодаря поиску по номеру телефона. Даже если вы отключили эту функцию, но используете одну и ту же аватарку в мессенджере и социальных сетях, элементарный поиск по картинке в поисковике приведет злоумышленников на публичную страницу", – предостерегает он.
Если информация в соцсетях находится в свободном доступе, каждый может выяснить ваши персональные данные вплоть до места жительства, узнать, где вы работаете или учитесь, кто ваши друзья, чем вы интересуетесь, и даже маршрут ваших ежедневных поездок. Это могут использовать аферисты в неблаговидных целях, пояснил эксперт.
Для того, чтобы усложнить им жизнь, следует разделять номера телефонов для важных и не очень важных аккаунтов. Банковские приложения, к примеру, не должны быть привязаны к общедоступному номеру, который вы оставляете на сайтах, тем более, с другими личными данными. Для спам-рассылок и онлайн-покупок используйте виртуальный номер.
Ваше фото и личную информацию в мессенджерах лучше убрать из всеобщего обозрения, а поиск аккаунта в соцсетях по номеру телефона – вовсе запретить. Всегда следует использовать двухфакторную аутентификацию и сложные пароли, заключил Куканов.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 03:15
Перечислены сведения, которые аферисты могут узнать по номеру телефона
 
Антон КукановРоссияРоскачествоСмартфоныТехнологииОбщество
 
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