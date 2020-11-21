https://ria.ru/20201121/neravenstvo-1585691872.html

Путин призвал не допустить роста неравенства в мире из-за COVID-19

Путин призвал не допустить роста неравенства в мире из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия дополнительных мер, которые бы помогли не допустить ухудшения ситуации с долговыми... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:52

2020-11-21T16:52

2020-11-21T22:50

мвф

всемирный банк

россия

большая двадцатка

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585199823_0:0:3208:1806_1400x0_80_0_0_af7c75c37dc76cea0d018f497452db0a.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия дополнительных мер, которые бы помогли не допустить ухудшения ситуации с долговыми обязательствами развивающихся стран, а также роста экономического и социального неравенства на фоне пандемии коронавируса.В своем выступлении на саммите "Группы двадцати", который проходит в субботу в режиме видеоконференции, президент РФ отметил, что значимую помощь развивающимся странам в этих условиях оказали МВФ и Всемирный банк. Он напомнил, что в апреле по их предложению "двадцатка" приняла решение об установлении временного моратория на долговые выплаты.

https://ria.ru/20201114/neravenstvo-1584638087.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвф, всемирный банк, россия, большая двадцатка, владимир путин, в мире