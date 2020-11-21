Путин призвал не допустить роста неравенства в мире из-за COVID-19
16:52 21.11.2020 (обновлено: 22:50 21.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия дополнительных мер, которые бы помогли не допустить ухудшения ситуации с долговыми обязательствами развивающихся стран, а также роста экономического и социального неравенства на фоне пандемии коронавируса.
В своем выступлении на саммите "Группы двадцати", который проходит в субботу в режиме видеоконференции, президент РФ отметил, что значимую помощь развивающимся странам в этих условиях оказали МВФ и Всемирный банк. Он напомнил, что в апреле по их предложению "двадцатка" приняла решение об установлении временного моратория на долговые выплаты.
"Это, безусловно, весьма востребованная инициатива. Однако она распространяется только на беднейшие государства и не включает их долги частным кредиторам, затрагивает менее 4% от общей стоимости обслуживания долгов развивающихся стран в текущем году. Думаю, нужны дополнительные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации и роста экономического и социального неравенства", - заявил Путин.