Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201121/neravenstvo-1585691872.html
Путин призвал не допустить роста неравенства в мире из-за COVID-19
Путин призвал не допустить роста неравенства в мире из-за COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия дополнительных мер, которые бы помогли не допустить ухудшения ситуации с долговыми... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:52
2020-11-21T22:50
мвф
всемирный банк
россия
большая двадцатка
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585199823_0:0:3208:1806_1400x0_80_0_0_af7c75c37dc76cea0d018f497452db0a.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия дополнительных мер, которые бы помогли не допустить ухудшения ситуации с долговыми обязательствами развивающихся стран, а также роста экономического и социального неравенства на фоне пандемии коронавируса.В своем выступлении на саммите "Группы двадцати", который проходит в субботу в режиме видеоконференции, президент РФ отметил, что значимую помощь развивающимся странам в этих условиях оказали МВФ и Всемирный банк. Он напомнил, что в апреле по их предложению "двадцатка" приняла решение об установлении временного моратория на долговые выплаты.
https://ria.ru/20201114/neravenstvo-1584638087.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585199823_96:0:2827:2048_1400x0_80_0_0_c27bac50615a437c18dcfcf270031af0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвф, всемирный банк, россия, большая двадцатка, владимир путин, в мире

Путин призвал не допустить роста неравенства в мире из-за COVID-19

16:52 21.11.2020 (обновлено: 22:50 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия дополнительных мер, которые бы помогли не допустить ухудшения ситуации с долговыми обязательствами развивающихся стран, а также роста экономического и социального неравенства на фоне пандемии коронавируса.
В своем выступлении на саммите "Группы двадцати", который проходит в субботу в режиме видеоконференции, президент РФ отметил, что значимую помощь развивающимся странам в этих условиях оказали МВФ и Всемирный банк. Он напомнил, что в апреле по их предложению "двадцатка" приняла решение об установлении временного моратория на долговые выплаты.
Гендир Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров во время пресс-конференции на тему: Семь дней до президентских выборов в ММПЦ МИА Россия сегодня. 12 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 16:34Распространение нового коронавируса
Глава ВЦИОМ: пандемия остро поставила вопрос социального неравенства

"Это, безусловно, весьма востребованная инициатива. Однако она распространяется только на беднейшие государства и не включает их долги частным кредиторам, затрагивает менее 4% от общей стоимости обслуживания долгов развивающихся стран в текущем году. Думаю, нужны дополнительные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации и роста экономического и социального неравенства", - заявил Путин.

 
МВФВсемирный банкРоссияБольшая двадцаткаВладимир ПутинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Аксенов рассказал, как Крым разрушил киевские фантазии
09:58В Карабах вернулись около 25 тысяч жителей
09:53На Украине за сутки выявили рекордные 12 079 новых случаев COVID-19
09:48Европейские страны намерены самостоятельно проводить полеты в космос
09:45В Кировской области семья погибла при пожаре в частном доме
09:35Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус
09:09США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
09:07В Москве строительный кран обрушился на жилой дом
09:06Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги
09:03В Москве еще 5245 человек выздоровели от COVID-19
09:02Москвичей предупредили о снеге и порывистом ветре в воскресенье
08:36Мост на остров Русский откроют, когда потеплеет
08:34Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах
08:32Собянин отметил вклад волонтеров в борьбу с пандемией
08:29Меладзе вновь заявил о проблемах артистов
08:29В пригороде Владивостока восстановили свет
08:22Власти заявили о практически полном разрушении города Мартуни в Карабахе
08:03Россияне назвали худшие новогодние подарки
07:57Правящая партия Грузии победила на выборах во всех одномандатных округах
07:33Трамп заявил, что у него хватает данных для пересмотра итогов выборов
Лента новостейМолния