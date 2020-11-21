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СК возбудил дело из-за нападения на полицейских в Волгограде
СК возбудил дело из-за нападения на полицейских в Волгограде
Уголовное дело о насилии к представителю власти возбуждено после того, как водитель ударил монтировкой полицейского в Волгограде, сообщает СУ СКР по... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T18:14
2020-11-21T18:14
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о насилии к представителю власти возбуждено после того, как водитель ударил монтировкой полицейского в Волгограде, сообщает СУ СКР по Волгоградской области.Ранее сообщалось, что в субботу около 15.00 по местному времени (14.00 мск) наряд ДПС в Волгограде попытался остановить BMW без номеров, но водитель проигнорировал требования и решил скрыться. Его удалось поймать возле дома по улице Голубинская в Дзержинском районе. Когда водитель вышел из машины, то ударил монтировкой полицейского, напарнику пострадавшего правоохранителя, по данным ГУ МВД, пришлось сначала выстрелить в воздух, а затем по ногам нападавшего. Как сообщали в областном комитете здравоохранения, пострадавший полицейский находится в средней степени тяжести в больнице, а напавшего оперируют, он в тяжелом состоянии."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья)", - говорится в сообщении СК.Отмечается, что следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого, как только его состояние стабилизируется. По информации ведомства, напавшему водителю 35 лет, он купил BMW в 2004 году, но машина не была официально на него зарегистрирована. Следователи нашли договор купли-продажи на машину, где мужчина является и продавцом, и покупателем.
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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия

СК возбудил дело из-за нападения на полицейских в Волгограде

18:14 21.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОЛГОГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о насилии к представителю власти возбуждено после того, как водитель ударил монтировкой полицейского в Волгограде, сообщает СУ СКР по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в субботу около 15.00 по местному времени (14.00 мск) наряд ДПС в Волгограде попытался остановить BMW без номеров, но водитель проигнорировал требования и решил скрыться. Его удалось поймать возле дома по улице Голубинская в Дзержинском районе. Когда водитель вышел из машины, то ударил монтировкой полицейского, напарнику пострадавшего правоохранителя, по данным ГУ МВД, пришлось сначала выстрелить в воздух, а затем по ногам нападавшего. Как сообщали в областном комитете здравоохранения, пострадавший полицейский находится в средней степени тяжести в больнице, а напавшего оперируют, он в тяжелом состоянии.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья)", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого, как только его состояние стабилизируется. По информации ведомства, напавшему водителю 35 лет, он купил BMW в 2004 году, но машина не была официально на него зарегистрирована. Следователи нашли договор купли-продажи на машину, где мужчина является и продавцом, и покупателем.
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