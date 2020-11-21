https://ria.ru/20201121/napadeniya-1585702297.html

СК возбудил дело из-за нападения на полицейских в Волгограде

СК возбудил дело из-за нападения на полицейских в Волгограде

Уголовное дело о насилии к представителю власти возбуждено после того, как водитель ударил монтировкой полицейского в Волгограде, сообщает СУ СКР по... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T18:14

2020-11-21T18:14

2020-11-21T18:14

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

волгоградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg

ВОЛГОГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о насилии к представителю власти возбуждено после того, как водитель ударил монтировкой полицейского в Волгограде, сообщает СУ СКР по Волгоградской области.Ранее сообщалось, что в субботу около 15.00 по местному времени (14.00 мск) наряд ДПС в Волгограде попытался остановить BMW без номеров, но водитель проигнорировал требования и решил скрыться. Его удалось поймать возле дома по улице Голубинская в Дзержинском районе. Когда водитель вышел из машины, то ударил монтировкой полицейского, напарнику пострадавшего правоохранителя, по данным ГУ МВД, пришлось сначала выстрелить в воздух, а затем по ногам нападавшего. Как сообщали в областном комитете здравоохранения, пострадавший полицейский находится в средней степени тяжести в больнице, а напавшего оперируют, он в тяжелом состоянии."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья)", - говорится в сообщении СК.Отмечается, что следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого, как только его состояние стабилизируется. По информации ведомства, напавшему водителю 35 лет, он купил BMW в 2004 году, но машина не была официально на него зарегистрирована. Следователи нашли договор купли-продажи на машину, где мужчина является и продавцом, и покупателем.

https://ria.ru/20201030/napadenie-1582227590.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия