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В Волгограде водитель напал на полицейских с монтировкой
В Волгограде водитель напал на полицейских с монтировкой
Водитель машины без номеров не остановился по требованию полиции в Волгограде, а после блокировки автомобиля ударил одного полицейского монтировкой по голове,... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T15:41
2020-11-21T15:41
2020-11-21T21:42
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ВОЛГОГРАД, 21 ноя - РИА Новости. Водитель машины без номеров не остановился по требованию полиции в Волгограде, а после блокировки автомобиля ударил одного полицейского монтировкой по голове, его напарнику пришлось стрелять в напавшего, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в субботу около 15.00 по местному времени (14.00 мск) наряд ДПС в Волгограде попытался остановить BMW без номеров, но водитель проигнорировал требования и решил скрыться. Его удалось поймать возле дома по улице Голубинская в Дзержинском районе."Водитель вышел из машины и нанес удар монтировкой по голове старшему лейтенанту полиции. Его напарник с целью пресечения противоправных действий произвел предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух, а затем по ногам нападавшего", - сообщили в полиции.Отмечается, что полицейский и водитель доставлены в больницу. На место ЧП выехало руководство областного главка МВД и Госавтоинспекции.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, пострадавший полицейский находится в состоянии средней степени тяжести, его состояние не вызывает опасения. По словам собеседника агентства, у напавшего водителя тяжелое состояние, его оперируют.
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Кадры нападения водителя на сотрудников ДПС в Волгограде
В Волгограде «неадекват» на BMW напал с монтировкой на инспекторов после погони.
Внимание наряда ДПС привлек алый «бумер» без номеров, водитель проигнорировал требование остановиться. Нарушителя настигли на светофоре. На полицейских он выскочил из салона уже с монтировкой в руке, один из офицеров получил удар по голове. Напарнику пришлось стрелять - сначала в воздух, а потом по ногам нападавшего.
Полицейский и водитель были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит арест.
2020-11-21T15:41
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РИА Новости
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), волгоград, волгоградская область, происшествия