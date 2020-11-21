Алиев обвинил Армению в использовании наемников из Франции и США
16:30 21.11.2020 (обновлено: 16:56 21.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед встречай с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Баку
БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу заявил о наличии у Баку фото и видеодокументов, подтверждающих использование Ереваном "наемников", в том числе из Франции и США.
Делегация, возглавляемая Шойгу, прибыла с визитом в Баку в субботу.
"Армения активно использовала иностранных наемников. У нас есть многочисленные фото- и видеодокументы, паспорта иностранных граждан, в том числе из Франции, США, Ливана, Канады, Грузии и других стран. Некоторые из этих граждан имеют армянское происхождение, другие – неизвестно. Но это не меняет суть вопроса, потому что использование Арменией иностранных наемников, конечно же, недопустимо", - приводит слова Алиева его пресс-служба.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.