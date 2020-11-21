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Россиянам перечислили способы защиты банковских карт от мошенников
Россиянам перечислили способы защиты банковских карт от мошенников
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал в эфире радиостанции "Говорит... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T19:14
2020-11-21T23:14
банковские карты
россия
мошенничество
банки
андрей свинцов
банкоматы
госдума рф
зарплата
деньги
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" об эффективном способе защитить свои банковские счета от злоумышленников."Я всем советую иметь две-три банковских карты: одна — зарплатная, вторая — та карта, на которой наши граждане содержат небольшие резервные накопления для каких-то крупных покупок, &lt;…&gt; и отдельная карта, которая в основном находится в пустом состоянии, &lt;…&gt; и туда переводить денежные средства для покупок продуктов питания, небольших бытовых покупок", — сказал он.Он также отметил, что основные средства россиянам следует хранить на неиспользуемых картах, — так, по его мнению, снижается вероятность того, что персональные данные человека попадут в Сеть.Кроме того, Свинцов развенчал популярный миф о том, что мошенники способны снять деньги с карты, если получат доступ к чеку из магазина. Он отметил, что фискальный чек не содержит данных о карте, более того, на нем отсутствует CVV-код, который необходим для снятия средств.
https://ria.ru/20201121/moshenniki-1585530956.html
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банковские карты, россия, мошенничество, банки, андрей свинцов, банкоматы, госдума рф, зарплата, деньги, общество

Россиянам перечислили способы защиты банковских карт от мошенников

19:14 21.11.2020 (обновлено: 23:14 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" об эффективном способе защитить свои банковские счета от злоумышленников.
"Я всем советую иметь две-три банковских карты: одна — зарплатная, вторая — та карта, на которой наши граждане содержат небольшие резервные накопления для каких-то крупных покупок, <…> и отдельная карта, которая в основном находится в пустом состоянии, <…> и туда переводить денежные средства для покупок продуктов питания, небольших бытовых покупок", — сказал он.
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Он также отметил, что основные средства россиянам следует хранить на неиспользуемых картах, — так, по его мнению, снижается вероятность того, что персональные данные человека попадут в Сеть.
Кроме того, Свинцов развенчал популярный миф о том, что мошенники способны снять деньги с карты, если получат доступ к чеку из магазина. Он отметил, что фискальный чек не содержит данных о карте, более того, на нем отсутствует CVV-код, который необходим для снятия средств.
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банковские картыРоссияМошенничествоБанкиАндрей СвинцовбанкоматыГосдума РФЗарплатаДеньгиОбщество
 
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