https://ria.ru/20201121/moshenniki-1585708430.html
Россиянам перечислили способы защиты банковских карт от мошенников
Россиянам перечислили способы защиты банковских карт от мошенников
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал в эфире радиостанции "Говорит... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T19:14
2020-11-21T19:14
2020-11-21T23:14
банковские карты
россия
мошенничество
банки
андрей свинцов
банкоматы
госдума рф
зарплата
деньги
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" об эффективном способе защитить свои банковские счета от злоумышленников."Я всем советую иметь две-три банковских карты: одна — зарплатная, вторая — та карта, на которой наши граждане содержат небольшие резервные накопления для каких-то крупных покупок, <…> и отдельная карта, которая в основном находится в пустом состоянии, <…> и туда переводить денежные средства для покупок продуктов питания, небольших бытовых покупок", — сказал он.Он также отметил, что основные средства россиянам следует хранить на неиспользуемых картах, — так, по его мнению, снижается вероятность того, что персональные данные человека попадут в Сеть.Кроме того, Свинцов развенчал популярный миф о том, что мошенники способны снять деньги с карты, если получат доступ к чеку из магазина. Он отметил, что фискальный чек не содержит данных о карте, более того, на нем отсутствует CVV-код, который необходим для снятия средств.
https://ria.ru/20201121/moshenniki-1585530956.html
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банковские карты, россия, мошенничество, банки, андрей свинцов, банкоматы, госдума рф, зарплата, деньги, общество
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Заместитель председателя комитета Госдумы
по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов
рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва"
об эффективном способе защитить свои банковские счета от злоумышленников.
"Я всем советую иметь две-три банковских карты: одна — зарплатная, вторая — та карта, на которой наши граждане содержат небольшие резервные накопления для каких-то крупных покупок, <…> и отдельная карта, которая в основном находится в пустом состоянии, <…> и туда переводить денежные средства для покупок продуктов питания, небольших бытовых покупок", — сказал он.
Он также отметил, что основные средства россиянам следует хранить на неиспользуемых картах, — так, по его мнению, снижается вероятность того, что персональные данные человека попадут в Сеть.
Кроме того, Свинцов развенчал популярный миф о том, что мошенники способны снять деньги с карты, если получат доступ к чеку из магазина. Он отметил, что фискальный чек не содержит данных о карте, более того, на нем отсутствует CVV-код, который необходим для снятия средств.