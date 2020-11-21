https://ria.ru/20201121/moshenniki-1585708430.html

Россиянам перечислили способы защиты банковских карт от мошенников

Россиянам перечислили способы защиты банковских карт от мошенников

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал в эфире радиостанции "Говорит... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T19:14

2020-11-21T19:14

2020-11-21T23:14

банковские карты

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мошенничество

банки

андрей свинцов

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зарплата

деньги

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" об эффективном способе защитить свои банковские счета от злоумышленников."Я всем советую иметь две-три банковских карты: одна — зарплатная, вторая — та карта, на которой наши граждане содержат небольшие резервные накопления для каких-то крупных покупок, <…> и отдельная карта, которая в основном находится в пустом состоянии, <…> и туда переводить денежные средства для покупок продуктов питания, небольших бытовых покупок", — сказал он.Он также отметил, что основные средства россиянам следует хранить на неиспользуемых картах, — так, по его мнению, снижается вероятность того, что персональные данные человека попадут в Сеть.Кроме того, Свинцов развенчал популярный миф о том, что мошенники способны снять деньги с карты, если получат доступ к чеку из магазина. Он отметил, что фискальный чек не содержит данных о карте, более того, на нем отсутствует CVV-код, который необходим для снятия средств.

https://ria.ru/20201121/moshenniki-1585530956.html

https://ria.ru/20201121/poterya-1585626093.html

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банковские карты, россия, мошенничество, банки, андрей свинцов, банкоматы, госдума рф, зарплата, деньги, общество