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Эксперт рассказал, как посторонние могут заполучить чужие личные данные
Эксперт рассказал, как посторонние могут заполучить чужие личные данные
Посторонние люди могут получить личные данные человека, заказав расширенную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), рассказала РИА... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T03:12
2020-11-21T03:12
россия
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
москва
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Недвижимость. Посторонние люди могут получить личные данные человека, заказав расширенную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), рассказала РИА Недвижимость юрист агентства недвижимости Homeapp Нино Гулбани.При этом, уточнила она, непосредственно в Росреестре или в МФЦ достать такую выписку не получится. "Зная адрес или кадастровый номер недвижимости, вы можете узнать только имя ее собственника", - объяснила она. То есть в обычной ситуации "расширенную выписку", содержащую в том числе и паспортные данные, может запросить в МФЦ только лично сам правообладатель объекта. Помимо паспортных данных, в такой подробной выписке будут высвечены данные по обременениям, но более подробно расписаны основания, пояснила Гулбани.Однако существуют специализированные организации, которые за деньги готовы предоставить и расширенные выписки. Тогда, при наличии паспортных данных, заинтересованные лица могут узнать, какие объекты недвижимости имеются в собственности, подчеркнула она. Таким образом, если человек является собственником недвижимости, то его паспортные данные теоретически доступны широкому кругу лиц, указала собеседница агентства."Если вы хотите узнать, кто интересовался вашей недвижимостью, можете сделать запрос в МФЦ или через портал госуслуг на получение справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества за определенный период. В ней вы увидите список лиц и организаций, которые интересовались вашей недвижимостью", - добавила она.Однако особо переживать не стоит, выписка из ЕГРН носит информативный характер и внести в такие данные изменения без вас как правообладателя достаточно сложно, отметила Гулбани.
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россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), москва, общество

Эксперт рассказал, как посторонние могут заполучить чужие личные данные

03:12 21.11.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаНедвижимость
Недвижимость - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Недвижимость. Посторонние люди могут получить личные данные человека, заказав расширенную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), рассказала РИА Недвижимость юрист агентства недвижимости Homeapp Нино Гулбани.
При этом, уточнила она, непосредственно в Росреестре или в МФЦ достать такую выписку не получится. "Зная адрес или кадастровый номер недвижимости, вы можете узнать только имя ее собственника", - объяснила она. То есть в обычной ситуации "расширенную выписку", содержащую в том числе и паспортные данные, может запросить в МФЦ только лично сам правообладатель объекта. Помимо паспортных данных, в такой подробной выписке будут высвечены данные по обременениям, но более подробно расписаны основания, пояснила Гулбани.
Однако существуют специализированные организации, которые за деньги готовы предоставить и расширенные выписки. Тогда, при наличии паспортных данных, заинтересованные лица могут узнать, какие объекты недвижимости имеются в собственности, подчеркнула она. Таким образом, если человек является собственником недвижимости, то его паспортные данные теоретически доступны широкому кругу лиц, указала собеседница агентства.
"Если вы хотите узнать, кто интересовался вашей недвижимостью, можете сделать запрос в МФЦ или через портал госуслуг на получение справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества за определенный период. В ней вы увидите список лиц и организаций, которые интересовались вашей недвижимостью", - добавила она.
Однако особо переживать не стоит, выписка из ЕГРН носит информативный характер и внести в такие данные изменения без вас как правообладателя достаточно сложно, отметила Гулбани.
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