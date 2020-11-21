Додон назвал слова Санду о выводе российских миротворцев ошибкой
02:56 21.11.2020 (обновлено: 08:03 21.11.2020)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
© Sputnik / Стрингер
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал серьезной ошибкой заявления избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья и ее призыв к Киеву ужесточить политику в адрес этого региона.
Ранее Санду выразила надежду на появление геополитической возможности для воссоединения Приднестровья с Молдавией и мирное разрешение конфликта с выводом российских миротворцев.
"Она уже говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с Днестра, <…> и что украинцам нужно жестче давить на Приднестровье, Донбасс и так далее. Это что за призыв избранного президента — в стране, где у нас еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35-40 процентов русскоязычного населения? Я считаю, что это серьезная ошибка", — сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.
Действующий глава государства указал, что большинство молдавских граждан поддерживают сохранение хороших связей как с Россией, так и с ЕС. По мнению Додона, антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии и на том политике, который будет ее проводить.
Миротворческая операция в регионе началась 28 лет назад. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось отделения от Молдавии еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне подъема националистических настроений Молдавия присоединится к Румынии.