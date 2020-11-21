https://ria.ru/20201121/moldaviya-1585629331.html

Додон назвал слова Санду о выводе российских миротворцев ошибкой

Додон назвал слова Санду о выводе российских миротворцев ошибкой

Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал серьезной ошибкой заявления избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T02:56

2020-11-21T02:56

2020-11-21T08:03

россия

майя санду

игорь додон

молдавия

кишинев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584822267_0:16:2951:1676_1400x0_80_0_0_032cc0b1d16a0e62123c4e69451d4d24.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал серьезной ошибкой заявления избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья и ее призыв к Киеву ужесточить политику в адрес этого региона.Ранее Санду выразила надежду на появление геополитической возможности для воссоединения Приднестровья с Молдавией и мирное разрешение конфликта с выводом российских миротворцев.Действующий глава государства указал, что большинство молдавских граждан поддерживают сохранение хороших связей как с Россией, так и с ЕС. По мнению Додона, антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии и на том политике, который будет ее проводить.Миротворческая операция в регионе началась 28 лет назад. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось отделения от Молдавии еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне подъема националистических настроений Молдавия присоединится к Румынии.В 1992 году власти страны попытались силой решить проблему, после чего Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Сейчас мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины.

https://ria.ru/20201120/reaktsiya-1585618086.html

россия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майя санду, игорь додон, молдавия, кишинев, в мире