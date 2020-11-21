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Космонавт рассказал, как увидеть МКС на вечернем небе
Космонавт рассказал, как увидеть МКС на вечернем небе
Международная космическая станция будет по вечерам видна невооруженным глазом с территории России ближайшие 2,5 недели, сообщил в субботу российский космонавт... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:57
2020-11-21T13:14
сергей кудь-сверчков
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
москва
владивосток
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Международная космическая станция будет по вечерам видна невооруженным глазом с территории России ближайшие 2,5 недели, сообщил в субботу российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков."Если в темное время суток вы видите быстролетящую звездочку над южной частью неба, то знайте, что это МКС и вы всегда можете помахать нам. И теперь у многих россиян появилась такая возможность!" — написал он в Twitter.Согласно таблицам, которые выложил Кудь-Сверчков, 22, 24, 26, 28 и 30 ноября, а также 2, 4 и 6 декабря станцию на небе можно будет видеть после 18:30 мск. Во Владивостоке она будет видна в эти же даты после 19:20 по местному времени.Также МКС можно будет наблюдать 23, 25, 27 и 29 ноября и 1, 3, 7 и 5 декабря после 17:50 в Москве и после 18:35 во Владивостоке. Кроме того, станция будет появляться на небе 26, 28 и 30 ноября и 2, 4, 6, 8 и 10 декабря после 17:05 в Москве и 19:27 во Владивостоке.
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сергей кудь-сверчков, россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, москва, владивосток

Космонавт рассказал, как увидеть МКС на вечернем небе

12:57 21.11.2020 (обновлено: 13:14 21.11.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерНочное небо и Большая Медведица с борта МКС
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Международная космическая станция будет по вечерам видна невооруженным глазом с территории России ближайшие 2,5 недели, сообщил в субботу российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
"Если в темное время суток вы видите быстролетящую звездочку над южной частью неба, то знайте, что это МКС и вы всегда можете помахать нам. И теперь у многих россиян появилась такая возможность!" — написал он в Twitter.
Согласно таблицам, которые выложил Кудь-Сверчков, 22, 24, 26, 28 и 30 ноября, а также 2, 4 и 6 декабря станцию на небе можно будет видеть после 18:30 мск. Во Владивостоке она будет видна в эти же даты после 19:20 по местному времени.
Также МКС можно будет наблюдать 23, 25, 27 и 29 ноября и 1, 3, 7 и 5 декабря после 17:50 в Москве и после 18:35 во Владивостоке. Кроме того, станция будет появляться на небе 26, 28 и 30 ноября и 2, 4, 6, 8 и 10 декабря после 17:05 в Москве и 19:27 во Владивостоке.
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Сергей Кудь-СверчковРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаМоскваВладивосток
 
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