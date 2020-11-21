https://ria.ru/20201121/mks-1585661335.html

Космонавт рассказал, как увидеть МКС на вечернем небе

Космонавт рассказал, как увидеть МКС на вечернем небе

Международная космическая станция будет по вечерам видна невооруженным глазом с территории России ближайшие 2,5 недели, сообщил в субботу российский космонавт... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T12:57

2020-11-21T12:57

2020-11-21T13:14

сергей кудь-сверчков

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

москва

владивосток

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Международная космическая станция будет по вечерам видна невооруженным глазом с территории России ближайшие 2,5 недели, сообщил в субботу российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков."Если в темное время суток вы видите быстролетящую звездочку над южной частью неба, то знайте, что это МКС и вы всегда можете помахать нам. И теперь у многих россиян появилась такая возможность!" — написал он в Twitter.Согласно таблицам, которые выложил Кудь-Сверчков, 22, 24, 26, 28 и 30 ноября, а также 2, 4 и 6 декабря станцию на небе можно будет видеть после 18:30 мск. Во Владивостоке она будет видна в эти же даты после 19:20 по местному времени.Также МКС можно будет наблюдать 23, 25, 27 и 29 ноября и 1, 3, 7 и 5 декабря после 17:50 в Москве и после 18:35 во Владивостоке. Кроме того, станция будет появляться на небе 26, 28 и 30 ноября и 2, 4, 6, 8 и 10 декабря после 17:05 в Москве и 19:27 во Владивостоке.

https://ria.ru/20201119/kosmos-1585277004.html

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москва

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сергей кудь-сверчков, россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, москва, владивосток