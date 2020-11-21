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Додон назвал ошибкой слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье
Додон назвал ошибкой слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье
Действующий президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что считает серьезной ошибкой заявления избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T07:02
2020-11-21T07:02
россия
майя санду
игорь додон
алексей пушков
андрей климов
румыния
молдавия
ссср
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что считает серьезной ошибкой заявления избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья, а также ее призыв к Киеву ужесточить политику в отношении региона.Ранее Санду заявила в интервью с "Европейской правдой", что решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российских войск с территории Молдавии.Додон считает, что антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии и на том политике, который будет ее проводить.Санду ранее также отметила, что молдавская сторона не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье. Кроме того, она выступила против федерализации страны."Приятно не будет никому"Сенатор Андрей Климов выразил мнение, что вывод российских миротворцев из Приднестровья может стать причиной обострения ситуации в регионе."Российские войска находятся в Приднестровье не потому, что нам очень этого хочется. Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому", — высказался сенатор.Климов посоветовал молдавскому руководству отказаться от желания угодить американским партнерам, которых не заботит судьба жителей Приднестровья.Такого же мнения придерживается сенатор Алексей Пушков. Он обратил внимание, что безопасность в регионе на протяжении почти трех десятилетий удалось обеспечить именно российскому миротворческому контингенту.Пушков напомнил, что около 220 тысяч жителей Приднестровья — граждане России. По словам сенатора, их интересы и безопасность важнее громких заявлений будущего главы Молдавии.Миротворцы в ПриднестровьеПриднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20201119/dodon-1585297577.html
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россия, майя санду, игорь додон, алексей пушков, андрей климов, румыния, молдавия, ссср, в мире

Додон назвал ошибкой слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье

07:02 21.11.2020
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон
Действующий президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Sputnik / Стрингер
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что считает серьезной ошибкой заявления избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья, а также ее призыв к Киеву ужесточить политику в отношении региона.
Ранее Санду заявила в интервью с "Европейской правдой", что решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российских войск с территории Молдавии.

"Это что за призыв избранного президента — в стране, где у нас еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35-40 процентов русскоязычного населения?" — возмутился молдавский лидер в эфире телеканала NTV Moldova.

Додон считает, что антироссийская политика пагубно скажется на Молдавии и на том политике, который будет ее проводить.
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Санду ранее также отметила, что молдавская сторона не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье. Кроме того, она выступила против федерализации страны.

"Приятно не будет никому"

Сенатор Андрей Климов выразил мнение, что вывод российских миротворцев из Приднестровья может стать причиной обострения ситуации в регионе.
"Российские войска находятся в Приднестровье не потому, что нам очень этого хочется. Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому", — высказался сенатор.
Климов посоветовал молдавскому руководству отказаться от желания угодить американским партнерам, которых не заботит судьба жителей Приднестровья.
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Такого же мнения придерживается сенатор Алексей Пушков. Он обратил внимание, что безопасность в регионе на протяжении почти трех десятилетий удалось обеспечить именно российскому миротворческому контингенту.
Пушков напомнил, что около 220 тысяч жителей Приднестровья — граждане России. По словам сенатора, их интересы и безопасность важнее громких заявлений будущего главы Молдавии.
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Миротворцы в Приднестровье

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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РоссияМайя СандуИгорь ДодонАлексей ПушковАндрей КлимовРумынияМолдавияСССРВ мире
 
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