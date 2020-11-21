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Республиканцы запросили две недели на проверку итогов выборов в Мичигане
Республиканцы запросили две недели на проверку итогов выборов в Мичигане
Руководство отделения Республиканской партии в штате Мичиган обратилось в субботу с открытым письмом в адрес избиркома штата с просьбой отложить на две недели... РИА Новости, 21.11.2020
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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Руководство отделения Республиканской партии в штате Мичиган обратилось в субботу с открытым письмом в адрес избиркома штата с просьбой отложить на две недели сертификацию результатов подсчета голосов для проведения проверки нестыковок.Документ подписан председателем Республиканского национального комитета Ронной Макдэниел и главой отделения партии в Мичигане Лаурой Кокс. Они призвали избирком последовать примеру госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, который ранее распорядился провести ручной пересчет голосов, чтобы проверить точность машинного подсчета. Результаты не изменили расклад: победителем был объявлен кандидат от Демократической партии Джо Байден. При этом власти уложились в отведенные законом сроки проведения такой процедуры.В Мичигане закон требует заверения результатов к 23 ноября.По предварительным данным, республиканец Трамп проиграл выборы в Мичигане демократу Джо Байдену с разрывом примерно в 155 тысяч голосов.Трамп не признает поражение на выборах и оспаривает предварительные результаты выборов в судах ряда штатов.
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дональд трамп, джо байден, джорджия, мичиган, сша, в мире

Республиканцы запросили две недели на проверку итогов выборов в Мичигане

21:22 21.11.2020
 
© AP Photo / David GoldmanСторонники президента США Дональда Трампа реагируют на результаты выборов в Шелби, штат Мичиган
Сторонники президента США Дональда Трампа реагируют на результаты выборов в Шелби, штат Мичиган - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© AP Photo / David Goldman
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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Руководство отделения Республиканской партии в штате Мичиган обратилось в субботу с открытым письмом в адрес избиркома штата с просьбой отложить на две недели сертификацию результатов подсчета голосов для проведения проверки нестыковок.

"Совет (членов комиссии) стоит перед выбором: он может или проигнорировать числовые аномалии и заслуживающие доверия сообщения о процедурных отклонениях,.. или он может прерваться на 14 дней, чтобы позволить провести полные проверку и расследование этих аномалий и отклонений, перед тем как сертифицировать результаты всеобщих выборов 2020 года", - говорится в тексте письма на сайте местного отделения партии.

Документ подписан председателем Республиканского национального комитета Ронной Макдэниел и главой отделения партии в Мичигане Лаурой Кокс. Они призвали избирком последовать примеру госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, который ранее распорядился провести ручной пересчет голосов, чтобы проверить точность машинного подсчета. Результаты не изменили расклад: победителем был объявлен кандидат от Демократической партии Джо Байден. При этом власти уложились в отведенные законом сроки проведения такой процедуры.
В Мичигане закон требует заверения результатов к 23 ноября.
По предварительным данным, республиканец Трамп проиграл выборы в Мичигане демократу Джо Байдену с разрывом примерно в 155 тысяч голосов.
Трамп не признает поражение на выборах и оспаривает предварительные результаты выборов в судах ряда штатов.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДжорджияМичиганСШАВ мире
 
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