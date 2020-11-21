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Республиканцы запросили две недели на проверку итогов выборов в Мичигане

Республиканцы запросили две недели на проверку итогов выборов в Мичигане

Руководство отделения Республиканской партии в штате Мичиган обратилось в субботу с открытым письмом в адрес избиркома штата с просьбой отложить на две недели... РИА Новости, 21.11.2020

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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Руководство отделения Республиканской партии в штате Мичиган обратилось в субботу с открытым письмом в адрес избиркома штата с просьбой отложить на две недели сертификацию результатов подсчета голосов для проведения проверки нестыковок.Документ подписан председателем Республиканского национального комитета Ронной Макдэниел и главой отделения партии в Мичигане Лаурой Кокс. Они призвали избирком последовать примеру госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, который ранее распорядился провести ручной пересчет голосов, чтобы проверить точность машинного подсчета. Результаты не изменили расклад: победителем был объявлен кандидат от Демократической партии Джо Байден. При этом власти уложились в отведенные законом сроки проведения такой процедуры.В Мичигане закон требует заверения результатов к 23 ноября.По предварительным данным, республиканец Трамп проиграл выборы в Мичигане демократу Джо Байдену с разрывом примерно в 155 тысяч голосов.Трамп не признает поражение на выборах и оспаривает предварительные результаты выборов в судах ряда штатов.

джорджия

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дональд трамп, джо байден, джорджия, мичиган, сша, в мире