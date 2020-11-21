https://ria.ru/20201121/mib-1585673679.html

Правительство одобрило ратификацию соглашения с МИБ

Правительство одобрило ратификацию соглашения с МИБ

Правительство РФ одобрило ратификацию соглашения с Международным инвестиционным банком об условиях пребывания банка на территории России, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T14:45

2020-11-21T14:45

2020-11-21T14:46

россия

международный инвестиционный банк

будапешт

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило ратификацию соглашения с Международным инвестиционным банком об условиях пребывания банка на территории России, сообщается на сайте кабмина.Уточняется, что соглашение подписано между правительством и Международным инвестиционным банком об условиях пребывания МИБ на территории Российской Федерации."Соглашение подготовлено в рамках реализации решения высшего органа управления МИБ – Совета управляющих МИБ - о переносе штаб-квартиры МИБ из Москвы в Будапешт и об открытии его полнофункционального отделения на территории Российской Федерации. Законопроект направлен на ратификацию соглашения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200725/1574899975.html

россия

будапешт

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россия, международный инвестиционный банк, будапешт, экономика