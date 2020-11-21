Правительство одобрило ратификацию соглашения с МИБ
14:45 21.11.2020 (обновлено: 14:46 21.11.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило ратификацию соглашения с Международным инвестиционным банком об условиях пребывания банка на территории России, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и Международным инвестиционным банком об условиях пребывания Международного инвестиционного банка на территории РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что соглашение подписано между правительством и Международным инвестиционным банком об условиях пребывания МИБ на территории Российской Федерации.
"Соглашение подготовлено в рамках реализации решения высшего органа управления МИБ – Совета управляющих МИБ - о переносе штаб-квартиры МИБ из Москвы в Будапешт и об открытии его полнофункционального отделения на территории Российской Федерации. Законопроект направлен на ратификацию соглашения", - говорится в сообщении.