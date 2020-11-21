https://ria.ru/20201121/malchik-1585696202.html
Источник: убитый под Саратовом мальчик был найден обезглавленным
Источник: убитый под Саратовом мальчик был найден обезглавленным
Зарезанный в Саратовской области шестилетний мальчик был обнаружен обезглавленным, а задержанный по подозрению в убийстве приятель отчима ребенка является... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T17:20
2020-11-21T17:20
2020-11-21T17:20
валерий радаев
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Зарезанный в Саратовской области шестилетний мальчик был обнаружен обезглавленным, а задержанный по подозрению в убийстве приятель отчима ребенка является злостным алиментщиком, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Ранее следствие сообщило, что в пятницу 37-летний мужчина, проживающий в частном доме на улице Рабочих Маёвок в Энгельсе, оставил пасынка под присмотром 47-летнего приятеля, а когда вернулся домой, обнаружил ребенка мертвым на полу кухни с ножевыми ранениями. В отношении 47-летнего жителя Энгельса завели дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего", он задержан.По его словам, ранее подозреваемый трижды привлекался к уголовной ответственности по статье УК РФ "Неуплата средств на содержание детей" с назначением ему обязательных и исправительных работ.Он уточнил, что следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что у матери убитого мальчика есть еще шесть детей, последнего из них она родила в пятницу, причем на некоторых детей ее лишили родительских прав. Губернатор Валерий Радаев поручил разобраться в обстоятельствах трагедии и оказать необходимую помощь семье мальчика. Прокуратура региона в ходе проверки выяснит условия жизни убитого ребенка и даст оценку родительскому контролю и работе органов системы профилактики.
https://ria.ru/20201121/ubiystvo-1585672198.html
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РИА Новости
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валерий радаев, саратовская область, происшествия
САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Зарезанный в Саратовской области шестилетний мальчик был обнаружен обезглавленным, а задержанный по подозрению в убийстве приятель отчима ребенка является злостным алиментщиком, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Ранее следствие сообщило, что в пятницу 37-летний мужчина, проживающий в частном доме на улице Рабочих Маёвок в Энгельсе, оставил пасынка под присмотром 47-летнего приятеля, а когда вернулся домой, обнаружил ребенка мертвым на полу кухни с ножевыми ранениями. В отношении 47-летнего жителя Энгельса завели дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего", он задержан.
"Голова мальчика была отрезана. Предположительно, подозреваемый был под воздействием неких веществ, возможно, наркотических, но пока это точно не установлено", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ранее подозреваемый трижды привлекался к уголовной ответственности по статье УК РФ "Неуплата средств на содержание детей" с назначением ему обязательных и исправительных работ.
Он уточнил, что следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что у матери убитого мальчика есть еще шесть детей, последнего из них она родила в пятницу, причем на некоторых детей ее лишили родительских прав. Губернатор Валерий Радаев
поручил разобраться в обстоятельствах трагедии и оказать необходимую помощь семье мальчика. Прокуратура региона в ходе проверки выяснит условия жизни убитого ребенка и даст оценку родительскому контролю и работе органов системы профилактики.