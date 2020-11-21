https://ria.ru/20201121/malchik-1585696202.html

Источник: убитый под Саратовом мальчик был найден обезглавленным

Источник: убитый под Саратовом мальчик был найден обезглавленным

Зарезанный в Саратовской области шестилетний мальчик был обнаружен обезглавленным, а задержанный по подозрению в убийстве приятель отчима ребенка является... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T17:20

2020-11-21T17:20

2020-11-21T17:20

валерий радаев

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Зарезанный в Саратовской области шестилетний мальчик был обнаружен обезглавленным, а задержанный по подозрению в убийстве приятель отчима ребенка является злостным алиментщиком, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Ранее следствие сообщило, что в пятницу 37-летний мужчина, проживающий в частном доме на улице Рабочих Маёвок в Энгельсе, оставил пасынка под присмотром 47-летнего приятеля, а когда вернулся домой, обнаружил ребенка мертвым на полу кухни с ножевыми ранениями. В отношении 47-летнего жителя Энгельса завели дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего", он задержан.По его словам, ранее подозреваемый трижды привлекался к уголовной ответственности по статье УК РФ "Неуплата средств на содержание детей" с назначением ему обязательных и исправительных работ.Он уточнил, что следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила РИА Новости, что у матери убитого мальчика есть еще шесть детей, последнего из них она родила в пятницу, причем на некоторых детей ее лишили родительских прав. Губернатор Валерий Радаев поручил разобраться в обстоятельствах трагедии и оказать необходимую помощь семье мальчика. Прокуратура региона в ходе проверки выяснит условия жизни убитого ребенка и даст оценку родительскому контролю и работе органов системы профилактики.

https://ria.ru/20201121/ubiystvo-1585672198.html

саратовская область

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валерий радаев, саратовская область, происшествия