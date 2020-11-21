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Стали известны подробности ЧП с машиной, ушедшей под лед в Югре
Стали известны подробности ЧП с машиной, ушедшей под лед в Югре
Водитель машины, ушедшей под лед с девятью людьми в Ханты-Мансийском автономном округе, не имел водительского удостоверения, а его автомобиль не был... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T07:45
2020-11-21T07:45
ханты-мансийский автономный округ
chevrolet niva
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наталья комарова
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноя - РИА Новости. Водитель машины, ушедшей под лед с девятью людьми в Ханты-Мансийском автономном округе, не имел водительского удостоверения, а его автомобиль не был зарегистрирован, заявил глава Березовского района Владимир Фомин.Он также подчеркнул, что водитель халатно отнесся к элементарным правилам безопасности и пренебрег "простейшими нормами здравого смысла".Согласно информации окружного управления МВД, утром в пятницу на берегу реки Северная Сосьва в 12 километрах от поселка Сосьва провалился под лед Chevrolet Niva. По уточненным данным, в машине находились девять человек: водитель, двое мужчин, три женщины, а также три девочки, младшей из которых менее года. Погибли беременная женщина и пятимесячный ребенок, шестилетняя девочка находится в коме.Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Подозреваемым по этому делу является водитель автомобиля, который, как считает следствие, не убедился в безопасности проезда по неокрепшему льду, не высадил пассажиров на берегу и попытался пересечь водоем на большой скорости. Утонувшие женщина и ребенок пока не найдены, кроме того, решается вопрос о мере пресечения для водителя.Окружная прокуратура также организовала проверку в связи с происшествием. Представитель надзорного органа ранее заявил РИА Новости, что в автомобиле, согласно предварительным данным, находились члены одной семьи.Ранее в региональном управлении МЧС подчеркивали, что на данный момент в округе нет действующих ледовых переправ и автозимников, которые к зиме обычно оборудуются на замерзающих водоемах, поэтому выезд людей и техники на неокрепший лед запрещен. Глава региона Наталья Комарова после инцидента поручила профильным службам и ведомствам усилить контроль вблизи создаваемых ледовых переправ.
https://ria.ru/20201120/led-1585465743.html
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ханты-мансийский автономный округ, chevrolet niva, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наталья комарова, происшествия

Стали известны подробности ЧП с машиной, ушедшей под лед в Югре

07:45 21.11.2020
 
© Фото : УМВД России по ХМАО - ЮгреРека Ляпин в Березовском районе ХМАО, где автомобиль ушел под воду
Река Ляпин в Березовском районе ХМАО, где автомобиль ушел под воду - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : УМВД России по ХМАО - Югре
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноя - РИА Новости. Водитель машины, ушедшей под лед с девятью людьми в Ханты-Мансийском автономном округе, не имел водительского удостоверения, а его автомобиль не был зарегистрирован, заявил глава Березовского района Владимир Фомин.
"Установлен факт, что водитель автомобиля управлял незарегистрированным транспортным средством, не имея водительского удостоверения", - приводит пресс-служба администрации района слова Фомина.
Он также подчеркнул, что водитель халатно отнесся к элементарным правилам безопасности и пренебрег "простейшими нормами здравого смысла".
Согласно информации окружного управления МВД, утром в пятницу на берегу реки Северная Сосьва в 12 километрах от поселка Сосьва провалился под лед Chevrolet Niva. По уточненным данным, в машине находились девять человек: водитель, двое мужчин, три женщины, а также три девочки, младшей из которых менее года. Погибли беременная женщина и пятимесячный ребенок, шестилетняя девочка находится в коме.
Река Ляпин в Березовском районе ХМАО, где автомобиль ушел под воду - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Подозреваемым по этому делу является водитель автомобиля, который, как считает следствие, не убедился в безопасности проезда по неокрепшему льду, не высадил пассажиров на берегу и попытался пересечь водоем на большой скорости. Утонувшие женщина и ребенок пока не найдены, кроме того, решается вопрос о мере пресечения для водителя.
Окружная прокуратура также организовала проверку в связи с происшествием. Представитель надзорного органа ранее заявил РИА Новости, что в автомобиле, согласно предварительным данным, находились члены одной семьи.
Ранее в региональном управлении МЧС подчеркивали, что на данный момент в округе нет действующих ледовых переправ и автозимников, которые к зиме обычно оборудуются на замерзающих водоемах, поэтому выезд людей и техники на неокрепший лед запрещен. Глава региона Наталья Комарова после инцидента поручила профильным службам и ведомствам усилить контроль вблизи создаваемых ледовых переправ.
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Ханты-Мансийский автономный округChevrolet NivaМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наталья КомароваПроисшествия
 
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