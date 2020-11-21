https://ria.ru/20201121/kurort-1585576385.html

Новый дизайнерский курорт появится в Саудовской Аравии

Новый дизайнерский курорт появится в Саудовской Аравии

Известный французский архитектор Жан Нувель обнародовал в сети концепцию строительства нового пещерного отеля в пустыне Саудовской Аравии, недалеко от оазиса... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T00:59

2020-11-21T00:59

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Известный французский архитектор Жан Нувель обнародовал в сети концепцию строительства нового пещерного отеля в пустыне Саудовской Аравии, недалеко от оазиса Аль-Ула, сообщает Lonely Planet. Этот проект вдохновлен древней цивилизацией, представители которой построили скальные гробницы в Хегре (первом месте в Саудовской Аравии, включенным в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО), а также Петрой в Иордании. Помещения курорта будут вырезаны в скалах из песчаника в пределах природного заповедника Шараан."Наш проект должен прославлять замыслы и гений набатеев (полукочевой народ, создавший Набатейское царство — Прим.ред.), не делая из их наследия карикатуры", — пояснил Нувель.Курорт будет состоять из 40 люксов и трех вилл с балконами. Номера расположатся вокруг шахты лифта длиной 80 метров, а вход в отель будет вырезан в круглой форме. Строительство, по планам, будет завершено к 2024 году.

https://ria.ru/20201111/kurorty-1583936041.html

саудовская аравия

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