https://ria.ru/20201121/kurort-1585576385.html
Новый дизайнерский курорт появится в Саудовской Аравии
Новый дизайнерский курорт появится в Саудовской Аравии
Известный французский архитектор Жан Нувель обнародовал в сети концепцию строительства нового пещерного отеля в пустыне Саудовской Аравии, недалеко от оазиса... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T00:59
2020-11-21T00:59
2020-11-21T01:04
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Известный французский архитектор Жан Нувель обнародовал в сети концепцию строительства нового пещерного отеля в пустыне Саудовской Аравии, недалеко от оазиса Аль-Ула, сообщает Lonely Planet. Этот проект вдохновлен древней цивилизацией, представители которой построили скальные гробницы в Хегре (первом месте в Саудовской Аравии, включенным в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО), а также Петрой в Иордании. Помещения курорта будут вырезаны в скалах из песчаника в пределах природного заповедника Шараан."Наш проект должен прославлять замыслы и гений набатеев (полукочевой народ, создавший Набатейское царство — Прим.ред.), не делая из их наследия карикатуры", — пояснил Нувель.Курорт будет состоять из 40 люксов и трех вилл с балконами. Номера расположатся вокруг шахты лифта длиной 80 метров, а вход в отель будет вырезан в круглой форме. Строительство, по планам, будет завершено к 2024 году.
https://ria.ru/20201111/kurorty-1583936041.html
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курорт, туризм, туристы, новости - туризм, саудовская аравия
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Известный французский архитектор Жан Нувель обнародовал в сети концепцию строительства нового пещерного отеля в пустыне Саудовской Аравии, недалеко от оазиса Аль-Ула, сообщает
Lonely Planet.
Этот проект вдохновлен древней цивилизацией, представители которой построили скальные гробницы в Хегре (первом месте в Саудовской Аравии, включенным в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО), а также Петрой в Иордании.
Помещения курорта будут вырезаны в скалах из песчаника в пределах природного заповедника Шараан.
"Наш проект должен прославлять замыслы и гений набатеев (полукочевой народ, создавший Набатейское царство — Прим.ред.), не делая из их наследия карикатуры", — пояснил Нувель.
Курорт будет состоять из 40 люксов и трех вилл с балконами. Номера расположатся вокруг шахты лифта длиной 80 метров, а вход в отель будет вырезан в круглой форме. Строительство, по планам, будет завершено к 2024 году.