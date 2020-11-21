https://ria.ru/20201121/krym-1585729840.html

Украинский советник в контактной группе оценил политику страны по Крыму

Украинский советник в контактной группе оценил политику страны по Крыму

Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович оценил политику Киева по Крыму на "четыре с... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T22:44

2020-11-21T22:44

2020-11-21T22:45

дмитрий кулеба

мид украины

леонид кравчук

владимир путин

севастополь

оон

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585375220_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9829ab0fd44a091d3ed36738b0b1092f.jpg

КИЕВ, 21 ноя – РИА Новости. Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович оценил политику Киева по Крыму на "четыре с минусом" и на "четыре" - по Донбассу.Ранее Киев анонсировал создание Крымской платформы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит Крымской платформы по "возвращению" полуострова состоится в мае 2021 года в Киеве.Ранее Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201120/sandu-1585606269.html

https://ria.ru/20201113/krym-1584568300.html

севастополь

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, мид украины, леонид кравчук, владимир путин, севастополь, оон, киев, украина, в мире