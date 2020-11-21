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Украинский советник в контактной группе оценил политику страны по Крыму
Украинский советник в контактной группе оценил политику страны по Крыму
Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович оценил политику Киева по Крыму на "четыре с... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T22:44
2020-11-21T22:45
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 21 ноя – РИА Новости. Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович оценил политику Киева по Крыму на "четыре с минусом" и на "четыре" - по Донбассу.Ранее Киев анонсировал создание Крымской платформы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит Крымской платформы по "возвращению" полуострова состоится в мае 2021 года в Киеве.Ранее Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201120/sandu-1585606269.html
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дмитрий кулеба, мид украины, леонид кравчук, владимир путин, севастополь, оон, киев, украина, в мире

Украинский советник в контактной группе оценил политику страны по Крыму

22:44 21.11.2020 (обновлено: 22:45 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГора "крокодил" в Бахчисарайском районе Республики Крым
Гора крокодил в Бахчисарайском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КИЕВ, 21 ноя – РИА Новости. Советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович оценил политику Киева по Крыму на "четыре с минусом" и на "четыре" - по Донбассу.
Ранее Киев анонсировал создание Крымской платформы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит Крымской платформы по "возвращению" полуострова состоится в мае 2021 года в Киеве.
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"По Крыму - "четыре с минусом", потому что там только создали специализированную площадку… По Донбассу - ну, на "четверку", - сказал Арестович в ответ на просьбу оценить политику украинских властей по Донбассу и Крыму в эфире украинского "Пятого канала".

Ранее Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.
Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".
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Дмитрий КулебаМИД УкраиныЛеонид КравчукВладимир ПутинСевастопольООНКиевУкраинаВ мире
 
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