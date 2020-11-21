Украинский советник в контактной группе оценил политику страны по Крыму
22:44 21.11.2020 (обновлено: 22:45 21.11.2020)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГора "крокодил" в Бахчисарайском районе Республики Крым
Ранее Киев анонсировал создание Крымской платформы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит Крымской платформы по "возвращению" полуострова состоится в мае 2021 года в Киеве.
20 ноября, 20:21В Госдуме прокомментировали слова Санду о Крыме
"По Крыму - "четыре с минусом", потому что там только создали специализированную площадку… По Донбассу - ну, на "четверку", - сказал Арестович в ответ на просьбу оценить политику украинских властей по Донбассу и Крыму в эфире украинского "Пятого канала".
Ранее Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.
Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов уже заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, "представленный проект плана – это очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью – созыв очередного саммита "нормандского формата".
13 ноября, 22:26В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".