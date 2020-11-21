https://ria.ru/20201121/krym-1585649892.html

В Крыму ответили на заявление Санду о статусе полуострова

В Крыму ответили на заявление Санду о статусе полуострова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал первой внешнеполитической ошибкой заявление... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T11:24

2020-11-21T11:24

2020-11-21T11:35

россия

майя санду

юрий гемпель

молдавия

республика крым

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578967769_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_2b6caaeead1759e7feafa1cd5fcb9bc3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал первой внешнеполитической ошибкой заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о статусе полуострова.Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что считает Крым территорией Украины. Санду отметила, что жители страны придерживаются различных позиций по этому вопросу, однако ее мнение остается неизменным. Также она выразила мнение, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы."Озвучивая противоречивые высказывания по вопросу взаимодействия Молдавии и Москвы, Санду допускает первую внешнеполитическую ошибку. У нового президента Молдавии нет последовательности и взвешенного подхода", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, Санду следует рассуждать не о Крыме, а искать возможность урегулирования ситуации в Приднестровье."При нынешнем подходе Тирасполь для Молдавии может быть потерян полностью. Крым же свою судьбу навеки связал с Россией, и это не оговаривается", - подчеркнул Гемпель.

https://ria.ru/20201120/sandu-1585606269.html

https://ria.ru/20201120/reintegratsiya-1585529136.html

россия

молдавия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майя санду, юрий гемпель, молдавия, республика крым, в мире