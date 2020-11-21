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Медик рассказал, от чего зависит красота человека
Медик рассказал, от чего зависит красота человека
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал печень главным "органом красоты". РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T21:38
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александр мясников (врач)
тело
россия
внешность
красота
гормоны
здоровье
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал печень главным "органом красоты"."Дело в том, что печень — это не только фильтр. &lt;…&gt; Печень вырабатывает холестерин, из которого делаются все наши гормоны, включая половые", — заявил он. По словам медика, за привлекательность как женщин, так и мужчин отвечают эстроген и тестостерон — гормоны, которые вырабатываются в печени.Мясников также подчеркнул, что помимо "красоты" печень отвечает за температуру человеческого тела, а также за синтез белков, которые необходимы другим тканям.
https://ria.ru/20201121/pechen-1585708997.html
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александр мясников (врач), тело, россия, внешность, красота, гормоны, здоровье, здоровье - общество, общество

Медик рассказал, от чего зависит красота человека

21:38 21.11.2020 (обновлено: 23:27 21.11.2020)
 
© Fotolia / Syda ProductionsУход за лицом
Уход за лицом - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Fotolia / Syda Productions
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал печень главным "органом красоты".
"Дело в том, что печень — это не только фильтр. <…> Печень вырабатывает холестерин, из которого делаются все наши гормоны, включая половые", — заявил он.
По словам медика, за привлекательность как женщин, так и мужчин отвечают эстроген и тестостерон — гормоны, которые вырабатываются в печени.
Мясников также подчеркнул, что помимо "красоты" печень отвечает за температуру человеческого тела, а также за синтез белков, которые необходимы другим тканям.
Капкейки - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
Вчера, 19:15
Названы опасные для печени продукты
 
Александр Мясников (врач)ТелоРоссиявнешностькрасотагормоныЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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