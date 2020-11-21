https://ria.ru/20201121/krasota-1585724936.html
Медик рассказал, от чего зависит красота человека
Медик рассказал, от чего зависит красота человека
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал печень главным "органом красоты". РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T21:38
2020-11-21T21:38
2020-11-21T23:27
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал печень главным "органом красоты"."Дело в том, что печень — это не только фильтр. <…> Печень вырабатывает холестерин, из которого делаются все наши гормоны, включая половые", — заявил он. По словам медика, за привлекательность как женщин, так и мужчин отвечают эстроген и тестостерон — гормоны, которые вырабатываются в печени.Мясников также подчеркнул, что помимо "красоты" печень отвечает за температуру человеческого тела, а также за синтез белков, которые необходимы другим тканям.
https://ria.ru/20201121/pechen-1585708997.html
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