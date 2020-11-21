https://ria.ru/20201121/krasota-1585724936.html

Медик рассказал, от чего зависит красота человека

Медик рассказал, от чего зависит красота человека

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал печень главным "органом красоты". РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T21:38

2020-11-21T21:38

2020-11-21T23:27

александр мясников (врач)

тело

россия

внешность

красота

гормоны

здоровье

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149350/36/1493503685_0:408:5614:3566_1400x0_80_0_0_1810ff56e81a0ace5987457c3683a51f.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал печень главным "органом красоты"."Дело в том, что печень — это не только фильтр. <…> Печень вырабатывает холестерин, из которого делаются все наши гормоны, включая половые", — заявил он. По словам медика, за привлекательность как женщин, так и мужчин отвечают эстроген и тестостерон — гормоны, которые вырабатываются в печени.Мясников также подчеркнул, что помимо "красоты" печень отвечает за температуру человеческого тела, а также за синтез белков, которые необходимы другим тканям.

https://ria.ru/20201121/pechen-1585708997.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), тело, россия, внешность, красота, гормоны, здоровье, здоровье - общество, общество