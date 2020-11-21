https://ria.ru/20201121/kovid-1585730116.html

Во Франции выявили более 17 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Во Франции выявили более 17 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Более 17,8 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлены во Франции за прошедшие сутки, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T22:47

2020-11-21T22:47

2020-11-21T22:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франция

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 17,8 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлены во Франции за прошедшие сутки, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.Общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции превысило 2 127 051, скончались 48 518 человек. За последние 24 часа от коронавируса в больницах умерли 276 человек.За неделю в больницы поступили 14 254 пациента с СOVD-19, из них 2 168 - в реанимацию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

франция

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, в мире