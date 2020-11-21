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Распространение нового коронавируса
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Во Франции выявили более 17 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Во Франции выявили более 17 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Более 17,8 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлены во Франции за прошедшие сутки, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T22:47
2020-11-21T22:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 17,8 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлены во Франции за прошедшие сутки, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.Общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции превысило 2 127 051, скончались 48 518 человек. За последние 24 часа от коронавируса в больницах умерли 276 человек.За неделю в больницы поступили 14 254 пациента с СOVD-19, из них 2 168 - в реанимацию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции выявили более 17 тысяч случаев COVID-19 за сутки

22:47 21.11.2020
 
© РИА Новости / Доминик БутенДевушки в масках фотографируются на площади у входа в музей Лувр в Париже
Девушки в масках фотографируются на площади у входа в музей Лувр в Париже - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 17,8 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлены во Франции за прошедшие сутки, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.
Общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции превысило 2 127 051, скончались 48 518 человек. За последние 24 часа от коронавируса в больницах умерли 276 человек.
За неделю в больницы поступили 14 254 пациента с СOVD-19, из них 2 168 - в реанимацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
 
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