https://ria.ru/20201121/kovid-1585717560.html
В мире выявили более 600 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В мире выявили более 600 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 641 тысячи, скончались 11 752 человека, следует из данных на сайте... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T20:19
2020-11-21T20:19
2020-11-21T20:19
распространение нового коронавируса
воз
южная америка
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677248_0:162:3063:1885_1400x0_80_0_0_261b6384367bd0678b454905e05d83fd.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 641 тысячи, скончались 11 752 человека, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Европе (более 276 тысяч) и в Северной и Южной Америке (более 257 тысяч). Всего в мире выявлено более 57,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,3 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
южная америка
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677248_167:0:2896:2047_1400x0_80_0_0_78476923de67fd369eb0c03882b33c53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, южная америка, европа, в мире