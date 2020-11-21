https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585733385.html

В США число заражений коронавирусом превысило 12 миллионов

В США число заражений коронавирусом превысило 12 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США менее чем за неделю выросло на 1 миллион и превысило 12 миллионов, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T23:45

2020-11-21T23:45

2020-11-21T23:50

университет джонса хопкинса

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США менее чем за неделю выросло на 1 миллион и превысило 12 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 12 019 960.По информации университета, число жертв COVID-19 в США составляет 255 177. Выздоровели за все время более 4,4 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, сша, в мире