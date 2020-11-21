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В США число заражений коронавирусом превысило 12 миллионов
В США число заражений коронавирусом превысило 12 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США менее чем за неделю выросло на 1 миллион и превысило 12 миллионов, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T23:45
2020-11-21T23:45
2020-11-21T23:50
университет джонса хопкинса
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США менее чем за неделю выросло на 1 миллион и превысило 12 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 12 019 960.По информации университета, число жертв COVID-19 в США составляет 255 177. Выздоровели за все время более 4,4 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, сша, в мире