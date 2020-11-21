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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585714330.html
В Турции выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19
В Турции выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 5532, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T19:56
2020-11-21T19:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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АНКАРА, 21 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 5532, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.Ранее наибольшее число выявленных случаев коронавируса в сутки было зафиксировано 11 апреля - 5138. В пятницу Турция сообщила о рекордном с начала пандемии числе умерших от COVID-19 за сутки -141."Сегодня выявлено 5532 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 440 805. Умерли 135 больных, всего умерших - 12 219. В тяжелом состоянии находится 4121 больной. Вылечились сегодня 3233 пациента, всего - 370 825", - говорится в сводке турецкого минздрава.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за семь последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, турция, в мире

В Турции выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19

19:56 21.11.2020 (обновлено: 19:57 21.11.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
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АНКАРА, 21 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 5532, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.
Ранее наибольшее число выявленных случаев коронавируса в сутки было зафиксировано 11 апреля - 5138. В пятницу Турция сообщила о рекордном с начала пандемии числе умерших от COVID-19 за сутки -141.
"Сегодня выявлено 5532 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 440 805. Умерли 135 больных, всего умерших - 12 219. В тяжелом состоянии находится 4121 больной. Вылечились сегодня 3233 пациента, всего - 370 825", - говорится в сводке турецкого минздрава.
Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за семь последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
 
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