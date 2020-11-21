https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585714330.html

В Турции выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19

В Турции выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 5532, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T19:56

2020-11-21T19:56

2020-11-21T19:57

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

турция

в мире

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АНКАРА, 21 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 5532, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.Ранее наибольшее число выявленных случаев коронавируса в сутки было зафиксировано 11 апреля - 5138. В пятницу Турция сообщила о рекордном с начала пандемии числе умерших от COVID-19 за сутки -141."Сегодня выявлено 5532 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 440 805. Умерли 135 больных, всего умерших - 12 219. В тяжелом состоянии находится 4121 больной. Вылечились сегодня 3233 пациента, всего - 370 825", - говорится в сводке турецкого минздрава.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за семь последних месяцев число выявленных заражений и смертей от коронавируса в сутки. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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коронавирус covid-19, турция, в мире