https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585692918.html

Врач рассказала о "сбивающем с толку" последствии COVID-19

Врач рассказала о "сбивающем с толку" последствии COVID-19

Американский дерматолог Охара Айваз рассказала в новостном обзоре медицинского центра Cedars-Sinai о распространенной проблеме своих пациентов, переболевших... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T17:05

2020-11-21T17:05

2020-11-21T18:53

здоровье - общество

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Американский дерматолог Охара Айваз рассказала в новостном обзоре медицинского центра Cedars-Sinai о распространенной проблеме своих пациентов, переболевших COVID-19. Некоторые из них были крайне удивлены поздним проявлением болезни. Речь идет о потере волос, которая, по словам Айваз, может произойти спустя три месяца и более после заражения коронавирусом."Ко мне приходили пациенты из-за выпадения волос, вызванного стрессом. Они либо очень боялись смерти в начале года, либо переболели COVID-19. Но последствия <…> они увидели именно три месяца спустя. Это сбивает с толку, <…> потому что стрессовая ситуация прошла, а физические проявления происходят только сейчас", — сообщила врач.Дерматолог также заметила, что при выявлении потери волос необходимо сразу обратиться к врачу, так как причинами могут быть проблемы с щитовидной железой или анемия. Однако если всему виной только стресс, то проблема часто уходит сама вместе с причиной, которая заставила человека волноваться.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201121/bolezn-1585681799.html

https://ria.ru/20201121/eda-1585690090.html

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здоровье - общество, коронавирус covid-19, сша, в мире