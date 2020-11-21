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Врач рассказала о "сбивающем с толку" последствии COVID-19
Врач рассказала о "сбивающем с толку" последствии COVID-19
Американский дерматолог Охара Айваз рассказала в новостном обзоре медицинского центра Cedars-Sinai о распространенной проблеме своих пациентов, переболевших... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T17:05
2020-11-21T18:53
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Американский дерматолог Охара Айваз рассказала в новостном обзоре медицинского центра Cedars-Sinai о распространенной проблеме своих пациентов, переболевших COVID-19. Некоторые из них были крайне удивлены поздним проявлением болезни. Речь идет о потере волос, которая, по словам Айваз, может произойти спустя три месяца и более после заражения коронавирусом."Ко мне приходили пациенты из-за выпадения волос, вызванного стрессом. Они либо очень боялись смерти в начале года, либо переболели COVID-19. Но последствия &lt;…&gt; они увидели именно три месяца спустя. Это сбивает с толку, &lt;…&gt; потому что стрессовая ситуация прошла, а физические проявления происходят только сейчас", — сообщила врач.Дерматолог также заметила, что при выявлении потери волос необходимо сразу обратиться к врачу, так как причинами могут быть проблемы с щитовидной железой или анемия. Однако если всему виной только стресс, то проблема часто уходит сама вместе с причиной, которая заставила человека волноваться.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, сша, в мире

Врач рассказала о "сбивающем с толку" последствии COVID-19

17:05 21.11.2020 (обновлено: 18:53 21.11.2020)
 
© Fotolia / lenetsnikolaiВрач в поликлинике
Врач в поликлинике - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Fotolia / lenetsnikolai
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Американский дерматолог Охара Айваз рассказала в новостном обзоре медицинского центра Cedars-Sinai о распространенной проблеме своих пациентов, переболевших COVID-19. Некоторые из них были крайне удивлены поздним проявлением болезни. Речь идет о потере волос, которая, по словам Айваз, может произойти спустя три месяца и более после заражения коронавирусом.
"Ко мне приходили пациенты из-за выпадения волос, вызванного стрессом. Они либо очень боялись смерти в начале года, либо переболели COVID-19. Но последствия <…> они увидели именно три месяца спустя. Это сбивает с толку, <…> потому что стрессовая ситуация прошла, а физические проявления происходят только сейчас", — сообщила врач.
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Дерматолог также заметила, что при выявлении потери волос необходимо сразу обратиться к врачу, так как причинами могут быть проблемы с щитовидной железой или анемия. Однако если всему виной только стресс, то проблема часто уходит сама вместе с причиной, которая заставила человека волноваться.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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