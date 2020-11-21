https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585666315.html

Белоруссия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Белоруссия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1588, что стало новым рекордом, до 122 435, сообщила в субботу... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T13:41

2020-11-21T13:41

2020-11-21T13:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

белоруссия

в мире

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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1588, что стало новым рекордом, до 122 435, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.По данным на пятницу, в стране были зарегистрированы 120 847 человек с положительным тестом на COVID-19 и 1081 умерший пациент за весь период распространения инфекции. Также был установлен рекорд суточного прироста новых случаев инфицирования – плюс 1457."Зарегистрированы 122 435 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 041 384 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1089 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.Там также отмечается, что на субботу выздоровели и выписаны 102 113 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом. Президент Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. По всей Белоруссии введен обязательный масочный режим. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201121/zaraznost-1585636504.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, белоруссия, в мире