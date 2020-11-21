Белоруссия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1588, что стало новым рекордом, до 122 435, сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.
По данным на пятницу, в стране были зарегистрированы 120 847 человек с положительным тестом на COVID-19 и 1081 умерший пациент за весь период распространения инфекции. Также был установлен рекорд суточного прироста новых случаев инфицирования – плюс 1457.
"Зарегистрированы 122 435 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 041 384 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1089 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.
Там также отмечается, что на субботу выздоровели и выписаны 102 113 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом. Президент Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. По всей Белоруссии введен обязательный масочный режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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