https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585646915.html

В России за сутки выявили 467 случаев смерти от коронавируса

В России за сутки выявили 467 случаев смерти от коронавируса

За сутки в России подтверждены 467 смертей людей с COVID-19, за все время умерли 35 778 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T10:58

2020-11-21T10:58

2020-11-21T10:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 467 смертей людей с COVID-19, за все время умерли 35 778 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве подтверждены 74 смерти, в Санкт-Петербурге — 70.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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