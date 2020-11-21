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В России за сутки выявили 467 случаев смерти от коронавируса
В России за сутки выявили 467 случаев смерти от коронавируса
За сутки в России подтверждены 467 смертей людей с COVID-19, за все время умерли 35 778 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T10:58
2020-11-21T10:58
2020-11-21T10:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. За сутки в России подтверждены 467 смертей людей с COVID-19, за все время умерли 35 778 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве подтверждены 74 смерти, в Санкт-Петербурге — 70.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество