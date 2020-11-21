https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585646525.html

В Москве выявили 7168 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 7168 новых случаев COVID-19

Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 7168; в Санкт-Петербурге — 2476, Подмосковье — 916, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T10:55

2020-11-21T10:55

2020-11-21T10:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 7168; в Санкт-Петербурге — 2476, Подмосковье — 916, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Еврейской АО — 29, Ненецком АО — 9, Чукотском АО — 5.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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