https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585632902.html
Названы люди с большей вероятностью повторного заражения коронавирусом
Названы люди с большей вероятностью повторного заражения коронавирусом
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал категорию людей, которые с большей вероятностью могут повторно заразиться коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T06:45
2020-11-21T06:45
2020-11-21T06:45
распространение нового коронавируса
владимир болибок
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анатолий альтштейн
коронавирус в россии
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здоровье
общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал категорию людей, которые с большей вероятностью могут повторно заразиться коронавирусной инфекцией.Как отметил медик, случаи повторного заболевания COVID-19 случаются крайне редко.Медик добавил, что не стоит бояться повторного инфицирования при отсутствии других проблем со здоровьем.Болибок уточнил, что контакт с вирусом после перенесенного COVID-19 в какой-то степени даже усилит иммунную систему, но человек может на непродолжительный срок стать бессимптомным переносчиком инфекции.Ситуация в России Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России отсутствуют документально подтвержденные случаи повторного заболевания COVID-19.Специалист добавил, что наука, тем не менее, подтверждает случаи повторного заболевания COVID-19.В более тяжелой формеВирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что повторно заразившийся коронавирусом может более тяжело переносить заболевание, чем в первый раз.Вирусолог отметил, что человек может заболеть повторно, если при первом случае коронавируса его иммунитет был выражен слабо, что может быть и при бессимптомной форме. Он добавил, что вопрос о тяжести протекания инфекции во второй раз пока что недостаточно изучен.Медик также подчеркнул, что переболевшие люди должны соблюдать такие же меры предосторожности, как и не переносившие коронавирусную инфекцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир болибок, александр горелов, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок
назвал категорию людей, которые с большей вероятностью могут повторно заразиться коронавирусной инфекцией.
Как отметил медик, случаи повторного заболевания COVID-19 случаются крайне редко.
"Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших", — сказал Болибок в беседе с vm.ru.
Медик добавил, что не стоит бояться повторного инфицирования при отсутствии других проблем со здоровьем.
"В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным", — высказался он.
Болибок уточнил, что контакт с вирусом после перенесенного COVID-19 в какой-то степени даже усилит иммунную систему, но человек может на непродолжительный срок стать бессимптомным переносчиком инфекции.
Ситуация в России
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов
сообщил, что в России отсутствуют документально подтвержденные случаи повторного заболевания COVID-19.
"К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет еще ни одного документированного повторного случая", — сказал Горелов в эфире канала "Россия 24".
Специалист добавил, что наука, тем не менее, подтверждает случаи повторного заболевания COVID-19.
В более тяжелой форме
Вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн
заявлял, что повторно заразившийся коронавирусом может более тяжело переносить заболевание, чем в первый раз.
"Это происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. <…> Еще такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая", — сказал Альтштейн в интервью радио Sputnik.
Вирусолог отметил, что человек может заболеть повторно, если при первом случае коронавируса его иммунитет был выражен слабо, что может быть и при бессимптомной форме. Он добавил, что вопрос о тяжести протекания инфекции во второй раз пока что недостаточно изучен.
Медик также подчеркнул, что переболевшие люди должны соблюдать такие же меры предосторожности, как и не переносившие коронавирусную инфекцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.