https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585632902.html

Названы люди с большей вероятностью повторного заражения коронавирусом

Названы люди с большей вероятностью повторного заражения коронавирусом

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал категорию людей, которые с большей вероятностью могут повторно заразиться коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T06:45

2020-11-21T06:45

2020-11-21T06:45

распространение нового коронавируса

владимир болибок

александр горелов

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

общество

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал категорию людей, которые с большей вероятностью могут повторно заразиться коронавирусной инфекцией.Как отметил медик, случаи повторного заболевания COVID-19 случаются крайне редко.Медик добавил, что не стоит бояться повторного инфицирования при отсутствии других проблем со здоровьем.Болибок уточнил, что контакт с вирусом после перенесенного COVID-19 в какой-то степени даже усилит иммунную систему, но человек может на непродолжительный срок стать бессимптомным переносчиком инфекции.Ситуация в России Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России отсутствуют документально подтвержденные случаи повторного заболевания COVID-19.Специалист добавил, что наука, тем не менее, подтверждает случаи повторного заболевания COVID-19.В более тяжелой формеВирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что повторно заразившийся коронавирусом может более тяжело переносить заболевание, чем в первый раз.Вирусолог отметил, что человек может заболеть повторно, если при первом случае коронавируса его иммунитет был выражен слабо, что может быть и при бессимптомной форме. Он добавил, что вопрос о тяжести протекания инфекции во второй раз пока что недостаточно изучен.Медик также подчеркнул, что переболевшие люди должны соблюдать такие же меры предосторожности, как и не переносившие коронавирусную инфекцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/symptoms-1585382142.html

https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585581250.html

https://ria.ru/20201121/karantin-1585631888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир болибок, александр горелов, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, общество