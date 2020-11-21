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Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом, сообщило СМИ
Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом, сообщило СМИ
Сын президента США Дональд Трамп-младший сдал положительный тест на коронавирус на этой неделе, сообщает телеканал CBS со ссылкой на его представителя. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T02:30
2020-11-21T02:30
2020-11-21T02:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп-младший
университет джонса хопкинса
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший сдал положительный тест на коронавирус на этой неделе, сообщает телеканал CBS со ссылкой на его представителя.По словам представителя, Трамп-младший сдал тест в начале этой недели и с тех пор находится на карантине.Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, с начала эпидемии в США выявили более 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 252 тысяч человек. Выздоровели более 4,4 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дональд трамп-младший, университет джонса хопкинса, москва, сша, в мире