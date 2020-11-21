https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585628856.html

Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом, сообщило СМИ

Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом, сообщило СМИ

Сын президента США Дональд Трамп-младший сдал положительный тест на коронавирус на этой неделе, сообщает телеканал CBS со ссылкой на его представителя. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T02:30

2020-11-21T02:30

2020-11-21T02:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп-младший

университет джонса хопкинса

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585629215_0:124:3214:1932_1400x0_80_0_0_ae68f5420c15dbf57d9f8aceb075598e.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший сдал положительный тест на коронавирус на этой неделе, сообщает телеканал CBS со ссылкой на его представителя.По словам представителя, Трамп-младший сдал тест в начале этой недели и с тех пор находится на карантине.Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, с начала эпидемии в США выявили более 11 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 252 тысяч человек. Выздоровели более 4,4 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584880905.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп-младший, университет джонса хопкинса, москва, сша, в мире