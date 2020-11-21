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Названы условия для повторного заражения коронавирусом
Названы условия для повторного заражения коронавирусом
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал "Вечерней Москве" об условиях для повторного заражения коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T02:22
2020-11-21T02:22
распространение нового коронавируса
владимир болибок
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал "Вечерней Москве" об условиях для повторного заражения коронавирусной инфекцией.Специалист подчеркнул, что вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются.Врач призвал не бояться повторного заражения при отсутствии других проблем со здоровьем.Болибок добавил, что контакт с вирусом после перенесенной болезни в какой-то степени даже улучшит иммунитет. Однако, по его словам, человек на непродолжительный срок может стать бессимптомным переносчиком.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Названы условия для повторного заражения коронавирусом

02:22 21.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области
Медицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал "Вечерней Москве" об условиях для повторного заражения коронавирусной инфекцией.
Специалист подчеркнул, что вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются.
"Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших", — заявил Болибок.
Врач призвал не бояться повторного заражения при отсутствии других проблем со здоровьем.
"В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным", — высказался он.
Болибок добавил, что контакт с вирусом после перенесенной болезни в какой-то степени даже улучшит иммунитет. Однако, по его словам, человек на непродолжительный срок может стать бессимптомным переносчиком.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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