https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585628579.html

Названы условия для повторного заражения коронавирусом

Названы условия для повторного заражения коронавирусом

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал "Вечерней Москве" об условиях для повторного заражения коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T02:22

2020-11-21T02:22

2020-11-21T02:22

распространение нового коронавируса

владимир болибок

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал "Вечерней Москве" об условиях для повторного заражения коронавирусной инфекцией.Специалист подчеркнул, что вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются.Врач призвал не бояться повторного заражения при отсутствии других проблем со здоровьем.Болибок добавил, что контакт с вирусом после перенесенной болезни в какой-то степени даже улучшит иммунитет. Однако, по его словам, человек на непродолжительный срок может стать бессимптомным переносчиком.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/symptoms-1585382142.html

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2020

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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество