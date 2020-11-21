https://ria.ru/20201121/kor-1585731651.html

Онищенко прокомментировал данные о возможной вспышке кори из-за COVID-19

Онищенко прокомментировал данные о возможной вспышке кори из-за COVID-19

Сбои в процессе вакцинации детей от кори в связи с пандемией коронавируса могут спровоцировать вспышку заболевания, подтвердил РИА Новости академик РАН, депутат РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T23:07

2020-11-21T23:07

2020-11-21T23:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

геннадий онищенко

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сбои в процессе вакцинации детей от кори в связи с пандемией коронавируса могут спровоцировать вспышку заболевания, подтвердил РИА Новости академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Ранее ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне заявили, что пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку кори. Опасное заболевание может перерасти в эпидемию из-за приостановки вакцинации детей от кори и ограничительных мер, которые ввели некоторые страны мира.Он напомнил, что когда у нас не было вакцинации от кори, болели в основном дети с первого года жизни, они успевали заразиться.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201121/eda-1585690090.html

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, геннадий онищенко