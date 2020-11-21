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Онищенко прокомментировал данные о возможной вспышке кори из-за COVID-19
Онищенко прокомментировал данные о возможной вспышке кори из-за COVID-19
Сбои в процессе вакцинации детей от кори в связи с пандемией коронавируса могут спровоцировать вспышку заболевания, подтвердил РИА Новости академик РАН, депутат РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T23:07
2020-11-21T23:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
геннадий онищенко
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сбои в процессе вакцинации детей от кори в связи с пандемией коронавируса могут спровоцировать вспышку заболевания, подтвердил РИА Новости академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Ранее ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне заявили, что пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку кори. Опасное заболевание может перерасти в эпидемию из-за приостановки вакцинации детей от кори и ограничительных мер, которые ввели некоторые страны мира.Он напомнил, что когда у нас не было вакцинации от кори, болели в основном дети с первого года жизни, они успевали заразиться.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, геннадий онищенко

Онищенко прокомментировал данные о возможной вспышке кори из-за COVID-19

23:07 21.11.2020 (обновлено: 23:19 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сбои в процессе вакцинации детей от кори в связи с пандемией коронавируса могут спровоцировать вспышку заболевания, подтвердил РИА Новости академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне заявили, что пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку кори. Опасное заболевание может перерасти в эпидемию из-за приостановки вакцинации детей от кори и ограничительных мер, которые ввели некоторые страны мира.
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"Это возможно (вспышка кори), корь где-то в очагах отдельных бывает. Заболевают и взрослые, потому что взрослые уже не болели, а были только вакцинированы. Если 4 миллиона новорожденных не провакцинированы, это много. Сравним с нами, у нас в год рождаются где-то 1,2 миллиона детей, два года подряд не вакцинировать рожденных детей, вполне может быть вспышка", - сказал Онищенко.

Он напомнил, что когда у нас не было вакцинации от кори, болели в основном дети с первого года жизни, они успевали заразиться.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоГеннадий Онищенко
 
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