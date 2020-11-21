Онищенко прокомментировал данные о возможной вспышке кори из-за COVID-19
23:07 21.11.2020 (обновлено: 23:19 21.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сбои в процессе вакцинации детей от кори в связи с пандемией коронавируса могут спровоцировать вспышку заболевания, подтвердил РИА Новости академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне заявили, что пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку кори. Опасное заболевание может перерасти в эпидемию из-за приостановки вакцинации детей от кори и ограничительных мер, которые ввели некоторые страны мира.
"Это возможно (вспышка кори), корь где-то в очагах отдельных бывает. Заболевают и взрослые, потому что взрослые уже не болели, а были только вакцинированы. Если 4 миллиона новорожденных не провакцинированы, это много. Сравним с нами, у нас в год рождаются где-то 1,2 миллиона детей, два года подряд не вакцинировать рожденных детей, вполне может быть вспышка", - сказал Онищенко.
Он напомнил, что когда у нас не было вакцинации от кори, болели в основном дети с первого года жизни, они успевали заразиться.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.