https://ria.ru/20201121/koloniya-1585641709.html

В Калмыкии задержали четырех человек по делу о ячейке ИГ* в колонии

В Калмыкии задержали четырех человек по делу о ячейке ИГ* в колонии

Еще четыре человека задержаны по делу о террористической ячейке в одной из колоний Калмыкии, всего в качестве подозреваемых и обвиняемых привлечены 44 человека, РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T09:58

2020-11-21T09:58

2020-11-21T09:58

исламское государство

следственный комитет россии (ск рф)

республика калмыкия

происшествия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Еще четыре человека задержаны по делу о террористической ячейке в одной из колоний Калмыкии, всего в качестве подозреваемых и обвиняемых привлечены 44 человека, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что по делу о создании террористической организации в колонии ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия проходят 22 человека, пять из них были задержаны, остальные отбывают наказание или умерли. Кроме того, уголовные дела возбудили против начальника колонии в Калмыкии, где обнаружили ячейку террористов, и его бывшего зама.По данным следствия, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов создал на территории колонии террористическое сообщество. После освобождения из мест лишения свободы в 2015 году Гасанов объявил себя амиром, 31 марта 2015 года он был ликвидирован. Отмечается, что в состав террористического сообщества с середины 2013 по 16 декабря 2019 года входили более 100 осужденных.Кроме того, ранее во время обыска в колонии обнаружили и изъяли экстремистскую литературу и символику "Исламского государства"*.В настоящее время следствие устанавливает других участников правонарушения, роли задержанных, проверяет их причастность к другим преступлениям.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201106/terrorizm-1583314733.html

республика калмыкия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия, происшествия