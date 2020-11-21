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В Калмыкии задержали четырех человек по делу о ячейке ИГ* в колонии
В Калмыкии задержали четырех человек по делу о ячейке ИГ* в колонии
Еще четыре человека задержаны по делу о террористической ячейке в одной из колоний Калмыкии, всего в качестве подозреваемых и обвиняемых привлечены 44 человека, РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T09:58
2020-11-21T09:58
исламское государство
следственный комитет россии (ск рф)
республика калмыкия
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Еще четыре человека задержаны по делу о террористической ячейке в одной из колоний Калмыкии, всего в качестве подозреваемых и обвиняемых привлечены 44 человека, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что по делу о создании террористической организации в колонии ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия проходят 22 человека, пять из них были задержаны, остальные отбывают наказание или умерли. Кроме того, уголовные дела возбудили против начальника колонии в Калмыкии, где обнаружили ячейку террористов, и его бывшего зама.По данным следствия, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов создал на территории колонии террористическое сообщество. После освобождения из мест лишения свободы в 2015 году Гасанов объявил себя амиром, 31 марта 2015 года он был ликвидирован. Отмечается, что в состав террористического сообщества с середины 2013 по 16 декабря 2019 года входили более 100 осужденных.Кроме того, ранее во время обыска в колонии обнаружили и изъяли экстремистскую литературу и символику "Исламского государства"*.В настоящее время следствие устанавливает других участников правонарушения, роли задержанных, проверяет их причастность к другим преступлениям.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201106/terrorizm-1583314733.html
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исламское государство, следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия, происшествия

В Калмыкии задержали четырех человек по делу о ячейке ИГ* в колонии

09:58 21.11.2020
 
© Фото : ФСИН РФИсправительная колония №2 в Калмыкии
Исправительная колония №2 в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : ФСИН РФ
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Еще четыре человека задержаны по делу о террористической ячейке в одной из колоний Калмыкии, всего в качестве подозреваемых и обвиняемых привлечены 44 человека, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что по делу о создании террористической организации в колонии ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия проходят 22 человека, пять из них были задержаны, остальные отбывают наказание или умерли. Кроме того, уголовные дела возбудили против начальника колонии в Калмыкии, где обнаружили ячейку террористов, и его бывшего зама.
"Задержаны еще четыре лица, ранее отбывавшие наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия, при этом двое указанных лиц были задержаны при их освобождении из исправительного учреждения после отбытия наказания. В связи с тяжестью совершенного преступления следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанные подозреваются в организации террористического сообщества и участии в нем.
По данным следствия, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов создал на территории колонии террористическое сообщество. После освобождения из мест лишения свободы в 2015 году Гасанов объявил себя амиром, 31 марта 2015 года он был ликвидирован. Отмечается, что в состав террористического сообщества с середины 2013 по 16 декабря 2019 года входили более 100 осужденных.
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Кроме того, ранее во время обыска в колонии обнаружили и изъяли экстремистскую литературу и символику "Исламского государства"*.
"Таким образом, по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 44 лица. В июле и октябре 2020 года в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу направлены уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением в отношении участников террористического сообщества Михаила Жигунова и Саида Сулейманова", - добавляется в сообщении.
В настоящее время следствие устанавливает других участников правонарушения, роли задержанных, проверяет их причастность к другим преступлениям.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Исламское государствоСледственный комитет России (СК РФ)Республика КалмыкияПроисшествия
 
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