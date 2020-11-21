https://ria.ru/20201121/kiberderevnya-1585670141.html

Рогозин прокомментировал ролик о российской кибердеревне на Марсе

Рогозин прокомментировал ролик о российской кибердеревне на Марсе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал талантливо сделанным ролик о российской деревне с роботами на Марсе и считает правильным его основной посыл. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T14:21

2020-11-21T14:21

2020-11-21T16:20

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роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал талантливо сделанным ролик о российской деревне с роботами на Марсе и считает правильным его основной посыл.Ролик, показывающий быт российской деревни на Марсе, появился в интернете два дня назад и вызвал интерес большой интерес у зрителей.В ролике содержится большое количество отсылок к российской действительности, например к деятельности "Роскосмоса". Так, QR-код на корове ведет на страницу Рогозина в Twitter. В одном из мест деревни висит плакат с лицом Рогозина и призывом "Сделаем Красную планету зеленой". Помимо того, в середине ролика заметен прислонившийся к сараю робот, напоминающий по своему виду робота-космонавта Федора. Ранее сообщалось, что госкорпорация сделала его изображение своим товарным знаком.В настоящее время Марс действительно "населен" только роботами. Там находится несколько роботизированных американских марсоходов.

https://ria.ru/20201110/pesni-1583863550.html

https://ria.ru/20201026/rogozin-1581644170.html

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россия, марс, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, общество