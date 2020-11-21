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Рогозин прокомментировал ролик о российской кибердеревне на Марсе
Рогозин прокомментировал ролик о российской кибердеревне на Марсе
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал талантливо сделанным ролик о российской деревне с роботами на Марсе и считает правильным его основной посыл. РИА Новости, 21.11.2020
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россия
марс
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал талантливо сделанным ролик о российской деревне с роботами на Марсе и считает правильным его основной посыл.Ролик, показывающий быт российской деревни на Марсе, появился в интернете два дня назад и вызвал интерес большой интерес у зрителей.В ролике содержится большое количество отсылок к российской действительности, например к деятельности "Роскосмоса". Так, QR-код на корове ведет на страницу Рогозина в Twitter. В одном из мест деревни висит плакат с лицом Рогозина и призывом "Сделаем Красную планету зеленой". Помимо того, в середине ролика заметен прислонившийся к сараю робот, напоминающий по своему виду робота-космонавта Федора. Ранее сообщалось, что госкорпорация сделала его изображение своим товарным знаком.В настоящее время Марс действительно "населен" только роботами. Там находится несколько роботизированных американских марсоходов.
https://ria.ru/20201110/pesni-1583863550.html
https://ria.ru/20201026/rogozin-1581644170.html
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россия, марс, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, общество

Рогозин прокомментировал ролик о российской кибердеревне на Марсе

14:21 21.11.2020 (обновлено: 16:20 21.11.2020)
 
© Экоферма СЫТНЫЕ САДЫ/YoutubeСкриншот видео от экофермы "Сытные сады"
Скриншот видео от экофермы Сытные сады - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Экоферма СЫТНЫЕ САДЫ/Youtube
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал талантливо сделанным ролик о российской деревне с роботами на Марсе и считает правильным его основной посыл.
Ролик, показывающий быт российской деревни на Марсе, появился в интернете два дня назад и вызвал интерес большой интерес у зрителей.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин выступает на встрече глав космических ведомств стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
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"Правильный лозунг ("Мы расширяемся!"). Точнее, два лозунга, включая тот, что под моим портретом ("Сделаем Красную планету зеленой"). На самом деле, это старая шутка москвичей советской закваски, связанная с программой озеленения центра столицы: "Сделаем Красную Пресню зеленой". Но в данном случае тезис экспансии России в космосе и создания благоприятной среды для обеспечения экспедиций человека на других планетах соответствует нашему пониманию целей и задач. Поэтому сей талантливый ролик точно про русский характер, парадоксально сочетающий тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне", — написал глава "Роскосмоса" в Facebook.

В ролике содержится большое количество отсылок к российской действительности, например к деятельности "Роскосмоса". Так, QR-код на корове ведет на страницу Рогозина в Twitter. В одном из мест деревни висит плакат с лицом Рогозина и призывом "Сделаем Красную планету зеленой". Помимо того, в середине ролика заметен прислонившийся к сараю робот, напоминающий по своему виду робота-космонавта Федора. Ранее сообщалось, что госкорпорация сделала его изображение своим товарным знаком.
В настоящее время Марс действительно "населен" только роботами. Там находится несколько роботизированных американских марсоходов.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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