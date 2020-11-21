https://ria.ru/20201121/karantin-1585631888.html

Онищенко оценил необходимость введения жесткого карантина в Москве

Онищенко оценил необходимость введения жесткого карантина в Москве

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил необходимость введения жесткого карантина в Москве. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T05:18

2020-11-21T05:18

2020-11-21T05:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

геннадий онищенко

москва

китай

общество

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил необходимость введения жесткого карантина в Москве.В качестве примера точечных мер медик привел методы борьбы с пандемией в Китае. Как рассказал Онищенко, после выявления больного COVID-19 на рынке в стране, власти изолировали лишь один сегмент города, где после обследовали всех жителей. Просто закрытие населенного пункта, по словам бывшего главного санитарного врача, "ничего не дало бы" из-за большого количества бессимптомных носителей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201120/sobyanin-1585605390.html

россия

москва

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, геннадий онищенко, москва, китай, общество