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Онищенко оценил необходимость введения жесткого карантина в Москве
Онищенко оценил необходимость введения жесткого карантина в Москве
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил необходимость введения жесткого карантина в Москве. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T05:18
2020-11-21T05:18
2020-11-21T05:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
геннадий онищенко
москва
китай
общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил необходимость введения жесткого карантина в Москве.В качестве примера точечных мер медик привел методы борьбы с пандемией в Китае. Как рассказал Онищенко, после выявления больного COVID-19 на рынке в стране, власти изолировали лишь один сегмент города, где после обследовали всех жителей. Просто закрытие населенного пункта, по словам бывшего главного санитарного врача, "ничего не дало бы" из-за большого количества бессимптомных носителей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201120/sobyanin-1585605390.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, геннадий онищенко, москва, китай, общество