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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201121/karabakh-1585710824.html
Эрдоган отметил усилия России по урегулированию в Карабахе
Эрдоган отметил усилия России по урегулированию в Карабахе
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что столкновения в Нагорном Карабахе удалось остановить совместными усилиями РФ и Турции. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T19:28
2020-11-21T19:30
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
в мире
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АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что столкновения в Нагорном Карабахе удалось остановить совместными усилиями РФ и Турции."Благодаря совместным усилиям с Россией мы смогли остановить кровопролитие в Карабахе, а также выработать соглашение, к которому не могли прийти в течение 30 лет", - сказал Эрдоган, выступая на форуме Галифакса по международной безопасности, который в этом году из-за пандемии проходит в онлайн-режиме. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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нагорный карабах
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азербайджан
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россия, нагорный карабах, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире

Эрдоган отметил усилия России по урегулированию в Карабахе

19:28 21.11.2020 (обновлено: 19:30 21.11.2020)
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© AP Photo / Turkish Presidency
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АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что столкновения в Нагорном Карабахе удалось остановить совместными усилиями РФ и Турции.
"Благодаря совместным усилиям с Россией мы смогли остановить кровопролитие в Карабахе, а также выработать соглашение, к которому не могли прийти в течение 30 лет", - сказал Эрдоган, выступая на форуме Галифакса по международной безопасности, который в этом году из-за пандемии проходит в онлайн-режиме. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.
Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияВ мире
 
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