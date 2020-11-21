https://ria.ru/20201121/karabakh-1585710824.html

Эрдоган отметил усилия России по урегулированию в Карабахе

Эрдоган отметил усилия России по урегулированию в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что столкновения в Нагорном Карабахе удалось остановить совместными усилиями РФ и Турции. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T19:28

2020-11-21T19:28

2020-11-21T19:30

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что столкновения в Нагорном Карабахе удалось остановить совместными усилиями РФ и Турции."Благодаря совместным усилиям с Россией мы смогли остановить кровопролитие в Карабахе, а также выработать соглашение, к которому не могли прийти в течение 30 лет", - сказал Эрдоган, выступая на форуме Галифакса по международной безопасности, который в этом году из-за пандемии проходит в онлайн-режиме. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

россия

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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россия, нагорный карабах, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире