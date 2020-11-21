https://ria.ru/20201121/gruziya-1585733745.html

Правящая партия в Грузии побеждает на парламентских выборах

Правящая партия в Грузии побеждает на парламентских выборах

Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" по итогам второго тура парламентских выборов в Грузии побеждают во всех 17 одномандатных округах, сообщил ЦИК... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T23:48

2020-11-21T23:48

2020-11-22T01:57

парламентские выборы в грузии — 2020

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585663938_0:0:2915:1639_1400x0_80_0_0_e6faf14dd2b35bf318f8276704891258.jpg

ТБИЛИСИ, 21 — РИА Новости. Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" по итогам второго тура парламентских выборов в Грузии побеждают во всех 17 одномандатных округах, сообщил ЦИК страны на своем сайте.Согласно опубликованным данным, каждый кандидат набрал более 87% голосов избирателей.ЦИК подсчитал более половины голосов избирателей, обработка данных с участков продолжается.Парламентские выборы прошли по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 — по мажоритарной.По итогам первого тура, который состоялся 31 октября, "Грузинская мечта" получила 48,22%, а также победила в 13 одномандатных округах, набрав более 50% голосов избирателей. В парламент прошли также девять других политический партий и блоков.Все оппозиционные партии не признали итоги, назвав их сфальсифицированными, и сразу после голосования начали акции протеста по всей стране.Оппозиционеры отказались от всех депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам, а также объявили бойкот второму туру выборов. Несмотря на это, по закону, их кандидатуры все же внесли в избирательный бюллетень, так как отказ кандидата от участия во втором туре не предусмотрен.

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире