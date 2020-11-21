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Правящая партия в Грузии побеждает на парламентских выборах
Правящая партия в Грузии побеждает на парламентских выборах
Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" по итогам второго тура парламентских выборов в Грузии побеждают во всех 17 одномандатных округах, сообщил ЦИК... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T23:48
2020-11-21T23:48
2020-11-22T01:57
парламентские выборы в грузии — 2020
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ТБИЛИСИ, 21 — РИА Новости. Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" по итогам второго тура парламентских выборов в Грузии побеждают во всех 17 одномандатных округах, сообщил ЦИК страны на своем сайте.Согласно опубликованным данным, каждый кандидат набрал более 87% голосов избирателей.ЦИК подсчитал более половины голосов избирателей, обработка данных с участков продолжается.Парламентские выборы прошли по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 — по мажоритарной.По итогам первого тура, который состоялся 31 октября, "Грузинская мечта" получила 48,22%, а также победила в 13 одномандатных округах, набрав более 50% голосов избирателей. В парламент прошли также девять других политический партий и блоков.Все оппозиционные партии не признали итоги, назвав их сфальсифицированными, и сразу после голосования начали акции протеста по всей стране.Оппозиционеры отказались от всех депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам, а также объявили бойкот второму туру выборов. Несмотря на это, по закону, их кандидатуры все же внесли в избирательный бюллетень, так как отказ кандидата от участия во втором туре не предусмотрен.
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парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 21 — РИА Новости.
Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" по итогам второго тура парламентских выборов в Грузии
побеждают во всех 17 одномандатных округах, сообщил ЦИК страны на своем сайте.
Согласно опубликованным данным, каждый кандидат набрал более 87% голосов избирателей.
ЦИК подсчитал более половины голосов избирателей, обработка данных с участков продолжается.
Парламентские выборы прошли по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 — по мажоритарной.
По итогам первого тура, который состоялся 31 октября, "Грузинская мечта" получила 48,22%, а также победила в 13 одномандатных округах, набрав более 50% голосов избирателей. В парламент прошли также девять других политический партий и блоков.
Все оппозиционные партии не признали итоги, назвав их сфальсифицированными, и сразу после голосования начали акции протеста по всей стране.
Оппозиционеры отказались от всех депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам, а также объявили бойкот второму туру выборов. Несмотря на это, по закону, их кандидатуры все же внесли в избирательный бюллетень, так как отказ кандидата от участия во втором туре не предусмотрен.