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Правящая партия в Грузии заявила о победе на парламентских выборах
Правящая партия в Грузии заявила о победе на парламентских выборах
Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что согласно предварительным данным итогов прошедшего второго тура... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T20:04
2020-11-21T20:04
парламентские выборы в грузии — 2020
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 21 - РИА Новости. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что согласно предварительным данным итогов прошедшего второго тура парламентских выборов, во всех одномандатных округах победили их кандидаты, в итоге партия получила 90 депутатских мест из 150.По его словам, несмотря на бойкот второго тура выборов со стороны оппозиции, более полумиллиона граждан Грузии пришли на второй тур выборов.В Грузии в субботу состоялся второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах. Парламентские выборы прошли в стране 31 октября по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной.По итогам первого тура выборов по пропорциональным спискам правящая партия "Грузинская мечта" получила 48,22%, а также победила в 13 одномандатных округах, набрав более 50% голосов избирателей. В парламент также попали девять политический партий и блоков. При этом все оппозиционные партии решили не признавать итоги, назвав их сфальсифицированными, и сразу после завершения выборов приступили к перманентным акциям протеста в масштабах всей страны.Оппозиционеры отказываются от всех депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам, а также выразили бойкот второму туру выборов. Несмотря на протест, по закону, кандидатура от оппозиционных партий все же была внесена в избирательную бюллетень, так как законодательство не предусматривает процедуру отказа кандидата от участия во втором туре.
https://ria.ru/20201121/gruziya-1585636019.html
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Митинг грузинской оппозиции в Тбилиси
Грузинская оппозиция снова митингует в Тбилиси против итогов парламентских выборов. Движение на прилегающих улицах перекрыто.
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парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире

Правящая партия в Грузии заявила о победе на парламентских выборах

20:04 21.11.2020
 
© РИА НовостиСотрудники полиции на заднем дворе ЦИК Грузии в Тбилиси
Сотрудники полиции на заднем дворе ЦИК Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 21 - РИА Новости. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что согласно предварительным данным итогов прошедшего второго тура парламентских выборов, во всех одномандатных округах победили их кандидаты, в итоге партия получила 90 депутатских мест из 150.

"У нас есть предварительные данные голосования - как было ожидаемо, кандидаты "Грузинской мечты" победили во всех 17 округах и получили депутатские мандаты, следовательно, в следующем парламенте "Грузинская мечта" будет представлена 90 депутатами", - заявил Кобахидзе на брифинге.

По его словам, несмотря на бойкот второго тура выборов со стороны оппозиции, более полумиллиона граждан Грузии пришли на второй тур выборов.
В Грузии в субботу состоялся второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах. Парламентские выборы прошли в стране 31 октября по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной.
По итогам первого тура выборов по пропорциональным спискам правящая партия "Грузинская мечта" получила 48,22%, а также победила в 13 одномандатных округах, набрав более 50% голосов избирателей. В парламент также попали девять политический партий и блоков. При этом все оппозиционные партии решили не признавать итоги, назвав их сфальсифицированными, и сразу после завершения выборов приступили к перманентным акциям протеста в масштабах всей страны.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
Вчера, 08:33
Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
Оппозиционеры отказываются от всех депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам, а также выразили бойкот второму туру выборов. Несмотря на протест, по закону, кандидатура от оппозиционных партий все же была внесена в избирательную бюллетень, так как законодательство не предусматривает процедуру отказа кандидата от участия во втором туре.
 
Парламентские выборы в Грузии — 2020ГрузияВ мире
 
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