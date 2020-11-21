https://ria.ru/20201121/gruziya-1585636019.html
Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария одним из первых среди чиновников страны проголосовал во втором туре парламентских выборов, он заявил о необходимости... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T08:33
2020-11-21T08:33
2020-11-21T09:25
парламентские выборы в грузии — 2020
выборы в грузии
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ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария одним из первых среди чиновников страны проголосовал во втором туре парламентских выборов, он заявил о необходимости вместе с оппозицией научиться работать и брать ответственность.В Грузии в субботу начался второй тур выборов в 17 одномандатных округах. Парламентские выборы прошли в стране 31 октября по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной По итогам первого тура выборов по пропорциональным спискам правящая партия "Грузинская мечта" получила 48,22%, а также победила в 13 одномандатных округах, набрав более 50% голосов избирателей. В парламент попали девять политический партий и блоков, которые перебороли однопроцентный барьер. При этом все оппозиционные партии решили не признавать итоги, назвав их сфальсифицированными и сразу после завершения выборов приступили к перманентным акциям протеста в масштабах всей страны.Оппозиционеры отказываются от всех депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам, а также бойкотируют второй тур выборов.Несмотря на протест, по закону кандидатура от оппозиционных партий все же будет внесена в избирательную бюллетень, так как законодательство не предусматривает процедуру отказа кандидата от участия во втором туре.
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парламентские выборы в грузии — 2020, выборы в грузии, георгий гахария, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
одним из первых среди чиновников страны проголосовал во втором туре парламентских выборов, он заявил о необходимости вместе с оппозицией научиться работать и брать ответственность.
В Грузии в субботу начался второй тур выборов в 17 одномандатных округах. Парламентские выборы прошли в стране 31 октября по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной По итогам первого тура выборов по пропорциональным спискам правящая партия "Грузинская мечта" получила 48,22%, а также победила в 13 одномандатных округах, набрав более 50% голосов избирателей. В парламент попали девять политический партий и блоков, которые перебороли однопроцентный барьер. При этом все оппозиционные партии решили не признавать итоги, назвав их сфальсифицированными и сразу после завершения выборов приступили к перманентным акциям протеста в масштабах всей страны.
Оппозиционеры отказываются от всех депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам, а также бойкотируют второй тур выборов.
Несмотря на протест, по закону кандидатура от оппозиционных партий все же будет внесена в избирательную бюллетень, так как законодательство не предусматривает процедуру отказа кандидата от участия во втором туре.
"Каким бы ни было отличие между нами, мы должны научиться переговаривать, научиться брать ответственность и вместе работать. Это является заданием от нашего избирателя, вместе с этим так строится европейское, демократические государство", - заявил премьер журналистам у избирательного участка в Тбилиси.