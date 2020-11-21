https://ria.ru/20201121/gospital-1585670455.html

Роспотребнадзор передал Армении мобильный лабораторный комплекс

Роспотребнадзор передал Армении мобильный лабораторный комплекс

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время визита делегации РФ в Республику Армения передала армянской стороне мобильный лабораторный комплекс, сообщается на... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T14:23

2020-11-21T14:23

2020-11-21T14:23

восточная европа

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

вьетнам

армения

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время визита делегации РФ в Республику Армения передала армянской стороне мобильный лабораторный комплекс, сообщается на сайте ведомства.Подчеркивается, что в Армении используются три мобильные лаборатории и три мобильные клиники, переданные Роспотребнадзором в рамках программ по внедрению международных медико-санитарных правил ВОЗ и борьбе с ВИЧ и СПИД.Отмечается, что бактериологическая мобильная лаборатория способна проводить исследования 300 проб на наличие возбудителей инфекционных болезней третьей-четвертой группы патогенности, а также ПЦР-диагностику. Кроме того, мощность индикационной мобильной лаборатории составляет до 1600 проб в сутки.Добавляется, что такие комплексы, разработанные Роспотребнадзором, применяются в России, а также в девяти странах Восточной Европы, Центральной Азии, а также в Гвинейской Республике, Демократической Республике Конго и во Вьетнаме."Они неоднократно использовались для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия при работе в очагах вспышек инфекционных болезней как на территории РФ, так и за её пределами, а также при проведении важных массовых мероприятий и для усиления лабораторной базы регионов при больших объёмах исследования", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20201121/karabakh-1585662339.html

восточная европа

вьетнам

армения

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восточная европа, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, вьетнам, армения, в мире