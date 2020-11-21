Роспотребнадзор передал Армении мобильный лабораторный комплекс
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время визита делегации РФ в Республику Армения передала армянской стороне мобильный лабораторный комплекс, сообщается на сайте ведомства.
"В ходе визита делегации РФ в Республику Армения руководитель Роспотребнадзора Анна Попова передала армянской стороне мобильный комплекс из бактериологической и индикационной лабораторий", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в Армении используются три мобильные лаборатории и три мобильные клиники, переданные Роспотребнадзором в рамках программ по внедрению международных медико-санитарных правил ВОЗ и борьбе с ВИЧ и СПИД.
Отмечается, что бактериологическая мобильная лаборатория способна проводить исследования 300 проб на наличие возбудителей инфекционных болезней третьей-четвертой группы патогенности, а также ПЦР-диагностику. Кроме того, мощность индикационной мобильной лаборатории составляет до 1600 проб в сутки.
Добавляется, что такие комплексы, разработанные Роспотребнадзором, применяются в России, а также в девяти странах Восточной Европы, Центральной Азии, а также в Гвинейской Республике, Демократической Республике Конго и во Вьетнаме.
"Они неоднократно использовались для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия при работе в очагах вспышек инфекционных болезней как на территории РФ, так и за её пределами, а также при проведении важных массовых мероприятий и для усиления лабораторной базы регионов при больших объёмах исследования", - подчеркивается в сообщении.