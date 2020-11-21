https://ria.ru/20201121/golos-1585631294.html

"У него приступ!" Баста поругался со Шнуровым из-за критики в шоу "Голос"

"У него приступ!" Баста поругался со Шнуровым из-за критики в шоу "Голос"

Наставники шоу "Голос" Баста и Сергей Шнуров поспорили в эфире Первого канала из-за номеров участников команды рэп-исполнителя. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T04:48

2020-11-21T04:48

2020-11-21T09:53

ленинград

шоубиз

россия

музыка

"голос"

баста (василий вакуленко)

олег газманов

шнур (сергей шнуров)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585631275_0:57:786:499_1400x0_80_0_0_dd0a738c6533703367e35ed0873b896b.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Наставники шоу "Голос" Баста и Сергей Шнуров поспорили в эфире Первого канала из-за номеров участников команды рэп-исполнителя.Кристина Светличная и Василий Пасечник исполнили композицию "Единственная моя" Олега Газманова. Участники телепроекта выступили в образе офицера и его дамы. Однако Шнуров раскритиковал Басту за этот номер.Музыкант предположил, что Баста сделал это, поскольку "чувствует конъюнктуру". В ответ рэпер сделал зеркальное обвинение в адрес оппонента.Также Шнуров выступил с критикой номера подопечных рэп-исполнителя Александры Будниковой и Максима Коковина, исполнивших песню "Весна"."Я не понял, что вы хотели друг другу объяснить? Почему так много слов адресовано друг другу? У меня столько бывает в моменты похмелья, когда белая горячка и все спутано", — отметил лидер группы "Ленинград".Баста заявил, что участники его команды могут не отвечать на выпад Шнурова, у которого, по его словам, "просто приступ".

https://ria.ru/20201114/gagarina-1584580458.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинград, россия, музыка, "голос", баста (василий вакуленко), олег газманов, шнур (сергей шнуров)