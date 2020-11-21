"У него приступ!" Баста поругался со Шнуровым из-за критики в шоу "Голос"
04:48 21.11.2020 (обновлено: 09:53 21.11.2020)
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Наставники шоу "Голос" Баста и Сергей Шнуров поспорили в эфире Первого канала из-за номеров участников команды рэп-исполнителя.
Кристина Светличная и Василий Пасечник исполнили композицию "Единственная моя" Олега Газманова. Участники телепроекта выступили в образе офицера и его дамы. Однако Шнуров раскритиковал Басту за этот номер.
"Я думаю, что в ближайшем будущем Вы станете художественным руководителем какого-нибудь Дня милиции. <…> Я не ожидал такого официоза. Причем, поставил номер тот человек, который написал великолепную вещь: "Жора, где ты был?" — пошутил Шнуров.
Музыкант предположил, что Баста сделал это, поскольку "чувствует конъюнктуру". В ответ рэпер сделал зеркальное обвинение в адрес оппонента.
"Никто не мог представить Вас в бадлоне с зачесанными волосиками назад. <...>Такое ощущение, что Сергей говорит про себя просто. Мы потеряли Сергея, которого все любили. Ладно, где Жора. Где Сергей? Долой пиджаки", — парировал Баста.
Также Шнуров выступил с критикой номера подопечных рэп-исполнителя Александры Будниковой и Максима Коковина, исполнивших песню "Весна".
"Я не понял, что вы хотели друг другу объяснить? Почему так много слов адресовано друг другу? У меня столько бывает в моменты похмелья, когда белая горячка и все спутано", — отметил лидер группы "Ленинград".
Баста заявил, что участники его команды могут не отвечать на выпад Шнурова, у которого, по его словам, "просто приступ".