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"У него приступ!" Баста поругался со Шнуровым из-за критики в шоу "Голос"
"У него приступ!" Баста поругался со Шнуровым из-за критики в шоу "Голос"
Наставники шоу "Голос" Баста и Сергей Шнуров поспорили в эфире Первого канала из-за номеров участников команды рэп-исполнителя. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T04:48
2020-11-21T09:53
ленинград
шоубиз
россия
музыка
"голос"
баста (василий вакуленко)
олег газманов
шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Наставники шоу "Голос" Баста и Сергей Шнуров поспорили в эфире Первого канала из-за номеров участников команды рэп-исполнителя.Кристина Светличная и Василий Пасечник исполнили композицию "Единственная моя" Олега Газманова. Участники телепроекта выступили в образе офицера и его дамы. Однако Шнуров раскритиковал Басту за этот номер.Музыкант предположил, что Баста сделал это, поскольку "чувствует конъюнктуру". В ответ рэпер сделал зеркальное обвинение в адрес оппонента.Также Шнуров выступил с критикой номера подопечных рэп-исполнителя Александры Будниковой и Максима Коковина, исполнивших песню "Весна"."Я не понял, что вы хотели друг другу объяснить? Почему так много слов адресовано друг другу? У меня столько бывает в моменты похмелья, когда белая горячка и все спутано", — отметил лидер группы "Ленинград".Баста заявил, что участники его команды могут не отвечать на выпад Шнурова, у которого, по его словам, "просто приступ".
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ленинград, россия, музыка, "голос", баста (василий вакуленко), олег газманов, шнур (сергей шнуров)

"У него приступ!" Баста поругался со Шнуровым из-за критики в шоу "Голос"

04:48 21.11.2020 (обновлено: 09:53 21.11.2020)
 
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Наставники шоу "Голос" Баста и Сергей Шнуров поспорили в эфире Первого канала из-за номеров участников команды рэп-исполнителя.
Кристина Светличная и Василий Пасечник исполнили композицию "Единственная моя" Олега Газманова. Участники телепроекта выступили в образе офицера и его дамы. Однако Шнуров раскритиковал Басту за этот номер.

"Я думаю, что в ближайшем будущем Вы станете художественным руководителем какого-нибудь Дня милиции. <…> Я не ожидал такого официоза. Причем, поставил номер тот человек, который написал великолепную вещь: "Жора, где ты был?" — пошутил Шнуров.

Музыкант предположил, что Баста сделал это, поскольку "чувствует конъюнктуру". В ответ рэпер сделал зеркальное обвинение в адрес оппонента.

"Никто не мог представить Вас в бадлоне с зачесанными волосиками назад. <...>Такое ощущение, что Сергей говорит про себя просто. Мы потеряли Сергея, которого все любили. Ладно, где Жора. Где Сергей? Долой пиджаки", — парировал Баста.

Также Шнуров выступил с критикой номера подопечных рэп-исполнителя Александры Будниковой и Максима Коковина, исполнивших песню "Весна".
"Я не понял, что вы хотели друг другу объяснить? Почему так много слов адресовано друг другу? У меня столько бывает в моменты похмелья, когда белая горячка и все спутано", — отметил лидер группы "Ленинград".
Баста заявил, что участники его команды могут не отвечать на выпад Шнурова, у которого, по его словам, "просто приступ".
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