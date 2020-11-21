СК установил причастных к геноциду мирного населения в Южной Осетии
© РИА Новости / Саид Гуциев / Перейти в фотобанкРоссийская военная техника направляется в зону вооруженного конфликта в Южной Осетии. 2008 год
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России установил граждан, причастных к геноциду населения и российских миротворцев в Южной Осетии, рассказал зампредседателя СК РФ Александр Фёдоров.
Ранее сообщалось, что СК РФ признал потерпевшими свыше пяти тысяч жителей Южной Осетии и российских военнослужащих по делу о геноциде осетин, массовых убийствах россиян, проживающих в республике, и российских миротворцев.
Федоров отметил, что именно сотрудники СК одними из первых оказались на месте преступления против мирного населения Южной Осетии и российских миротворцев. По данным фактам были возбуждены уголовные дела и собраны доказательства совершения грузинской стороной преступлений против мира и безопасности человечества.
"Поименно установлены лица, причастные к совершению геноцида. Рано или поздно они будут задержаны и дела о совершенных преступлениях переданы в суд", - сказал он, выступая на международном форуме "Уроки Нюрнберга".
Фёдоров подчеркнул, что это касается и лиц, совершивших преступления против мира и безопасности населения на территории юго-востока Украины – в Донецкой и Луганской областях, где на протяжении ряда лет имели место убийства их жителей с применением систем залпового огня, авиационных кассетных неуправляемых ракет и других видов наступательного вооружения неизбирательного действия.
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