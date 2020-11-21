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СК установил причастных к геноциду мирного населения в Южной Осетии
СК установил причастных к геноциду мирного населения в Южной Осетии
Следственный комитет России установил граждан, причастных к геноциду населения и российских миротворцев в Южной Осетии, рассказал зампредседателя СК РФ... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T13:18
2020-11-21T13:18
нюрнбергский процесс
следственный комитет россии (ск рф)
луганская область
южная осетия
украина
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России установил граждан, причастных к геноциду населения и российских миротворцев в Южной Осетии, рассказал зампредседателя СК РФ Александр Фёдоров.Ранее сообщалось, что СК РФ признал потерпевшими свыше пяти тысяч жителей Южной Осетии и российских военнослужащих по делу о геноциде осетин, массовых убийствах россиян, проживающих в республике, и российских миротворцев.Федоров отметил, что именно сотрудники СК одними из первых оказались на месте преступления против мирного населения Южной Осетии и российских миротворцев. По данным фактам были возбуждены уголовные дела и собраны доказательства совершения грузинской стороной преступлений против мира и безопасности человечества.Фёдоров подчеркнул, что это касается и лиц, совершивших преступления против мира и безопасности населения на территории юго-востока Украины – в Донецкой и Луганской областях, где на протяжении ряда лет имели место убийства их жителей с применением систем залпового огня, авиационных кассетных неуправляемых ракет и других видов наступательного вооружения неизбирательного действия.
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нюрнбергский процесс, следственный комитет россии (ск рф), луганская область, южная осетия, украина, общество

СК установил причастных к геноциду мирного населения в Южной Осетии

13:18 21.11.2020
 
© РИА Новости / Саид Гуциев / Перейти в фотобанкРоссийская военная техника направляется в зону вооруженного конфликта в Южной Осетии. 2008 год
Российская военная техника направляется в зону вооруженного конфликта в Южной Осетии. 2008 год - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Саид Гуциев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России установил граждан, причастных к геноциду населения и российских миротворцев в Южной Осетии, рассказал зампредседателя СК РФ Александр Фёдоров.
Ранее сообщалось, что СК РФ признал потерпевшими свыше пяти тысяч жителей Южной Осетии и российских военнослужащих по делу о геноциде осетин, массовых убийствах россиян, проживающих в республике, и российских миротворцев.
Федоров отметил, что именно сотрудники СК одними из первых оказались на месте преступления против мирного населения Южной Осетии и российских миротворцев. По данным фактам были возбуждены уголовные дела и собраны доказательства совершения грузинской стороной преступлений против мира и безопасности человечества.
"Поименно установлены лица, причастные к совершению геноцида. Рано или поздно они будут задержаны и дела о совершенных преступлениях переданы в суд", - сказал он, выступая на международном форуме "Уроки Нюрнберга".
Фёдоров подчеркнул, что это касается и лиц, совершивших преступления против мира и безопасности населения на территории юго-востока Украины – в Донецкой и Луганской областях, где на протяжении ряда лет имели место убийства их жителей с применением систем залпового огня, авиационных кассетных неуправляемых ракет и других видов наступательного вооружения неизбирательного действия.
Пятидневная война: в России и Грузии вспоминают конфликт 2008 года - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
9 августа, 16:07
"Пятидневная война": в России и Грузии вспоминают конфликт 2008 годаВ Тбилиси и Владикавказе зажгли свечи по погибшим в "пятидневной войне" 12 лет назад. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град", атаковали и частично разрушили ее столицу – Цхинвал.
 
Нюрнбергский процессСледственный комитет России (СК РФ)Луганская областьЮжная ОсетияУкраинаОбщество
 
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