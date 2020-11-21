https://ria.ru/20201121/genotsid-1585663775.html

СК установил причастных к геноциду мирного населения в Южной Осетии

СК установил причастных к геноциду мирного населения в Южной Осетии

Следственный комитет России установил граждан, причастных к геноциду населения и российских миротворцев в Южной Осетии, рассказал зампредседателя СК РФ... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T13:18

2020-11-21T13:18

2020-11-21T13:18

нюрнбергский процесс

следственный комитет россии (ск рф)

луганская область

южная осетия

украина

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России установил граждан, причастных к геноциду населения и российских миротворцев в Южной Осетии, рассказал зампредседателя СК РФ Александр Фёдоров.Ранее сообщалось, что СК РФ признал потерпевшими свыше пяти тысяч жителей Южной Осетии и российских военнослужащих по делу о геноциде осетин, массовых убийствах россиян, проживающих в республике, и российских миротворцев.Федоров отметил, что именно сотрудники СК одними из первых оказались на месте преступления против мирного населения Южной Осетии и российских миротворцев. По данным фактам были возбуждены уголовные дела и собраны доказательства совершения грузинской стороной преступлений против мира и безопасности человечества.Фёдоров подчеркнул, что это касается и лиц, совершивших преступления против мира и безопасности населения на территории юго-востока Украины – в Донецкой и Луганской областях, где на протяжении ряда лет имели место убийства их жителей с применением систем залпового огня, авиационных кассетных неуправляемых ракет и других видов наступательного вооружения неизбирательного действия.

https://ria.ru/20200809/1575554266.html

луганская область

южная осетия

украина

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нюрнбергский процесс, следственный комитет россии (ск рф), луганская область, южная осетия, украина, общество