https://ria.ru/20201121/genotsid-1585655109.html

СК возбудил дело против "Правого сектора"* за геноцид жителей Донбасса

СК возбудил дело против "Правого сектора"* за геноцид жителей Донбасса

СК РФ возбудил дело в отношении запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* о геноциде русскоязычного населения на юго-востоке Украины,... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T12:04

2020-11-21T12:04

2020-11-21T12:05

россия

правый сектор

следственный комитет россии (ск рф)

александр федоров

украина

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. СК РФ возбудил дело в отношении запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* о геноциде русскоязычного населения на юго-востоке Украины, заявил зампредседателя СК РФ Александр Фёдоров."Среди находящихся в производстве имеется уголовное дело о геноциде русскоязычного населения на юго-востоке Украины, совершенном лицами из числа высшего политического и военного руководства, а также руководства так называемого "Правого сектора"*, - сказал он, выступая на международном форуме "Уроки Нюрнберга".Фёдоров добавил, что расследование части уголовных дел закончено и направлено в суды, по некоторым из них уже вынесены приговоры."Например, в феврале 2020 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы бывшего министра обороны Украины Гриценко за призывы к совершению терактов в России. Осужден ряд российских граждан – соучастников преступлений против мирных граждан на юго-востоке Украины", - добавил он.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201115/donbass-1584705881.html

россия

украина

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россия, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф), александр федоров, украина, в мире