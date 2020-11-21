https://ria.ru/20201121/genotsid-1585655109.html
СК возбудил дело против "Правого сектора"* за геноцид жителей Донбасса
СК возбудил дело против "Правого сектора"* за геноцид жителей Донбасса
СК РФ возбудил дело в отношении запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* о геноциде русскоязычного населения на юго-востоке Украины,... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:04
2020-11-21T12:04
2020-11-21T12:05
россия
правый сектор
следственный комитет россии (ск рф)
александр федоров
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. СК РФ возбудил дело в отношении запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* о геноциде русскоязычного населения на юго-востоке Украины, заявил зампредседателя СК РФ Александр Фёдоров."Среди находящихся в производстве имеется уголовное дело о геноциде русскоязычного населения на юго-востоке Украины, совершенном лицами из числа высшего политического и военного руководства, а также руководства так называемого "Правого сектора"*, - сказал он, выступая на международном форуме "Уроки Нюрнберга".Фёдоров добавил, что расследование части уголовных дел закончено и направлено в суды, по некоторым из них уже вынесены приговоры."Например, в феврале 2020 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы бывшего министра обороны Украины Гриценко за призывы к совершению терактов в России. Осужден ряд российских граждан – соучастников преступлений против мирных граждан на юго-востоке Украины", - добавил он.* Экстремистская организация, запрещенная в России
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россия, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф), александр федоров, украина, в мире